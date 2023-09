RB Leipzig gibt Hugo Novoa leihweise in die Niederlande ab

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat am Freitagabend zum Ende der Sommer-Transferperiode auch noch Hugo Novoa leihweise abgegeben. Wie der sächsische Club mitteilte, wechselt der Spanier bis zum 30. Juni 2024 zum niederländischen Erstligisten FC Utrecht. Zuvor war bereits Caden Clark auf Leihbasis nach Dänemark zu Zweitligist Vendsyssel FF Hjörring abgegeben worden.

Novoa war 2019 von Deportivo La Coruna in die U17 von RB Leipzig gewechselt. Der Rechtsaußen durchlief danach alle RB-Nachwuchsklassen, ehe er ab 2021 bereits zum Profikader des DFB-Pokalsiegers gehörte. Um ihm mehr Spielpraxis zu geben, verlieh RB den mittlerweile 20-Jährigen im Januar an den FC Basel. Dort aber kam er nicht auf genügend Einsätze, sodass die Leipziger ihn im Juni vorzeitig zurückholten.

Insgesamt bestritt er bislang 28 Bundesliga-Partien für die Leipziger, erzielte dabei zwei Treffer. Sein Tor beim 4:1 über Greuther Fürth am 23. Oktober 2021 machte ihn zum jüngsten Bundesliga-Torschützen der Sachsen. Zudem kam Novoa auch im DFB-Pokal, in der Champions League sowie in der Europa League zum Einsatz. Wegen der großen Konkurrenz im Angriff von RB wurde der Spanier in der Saisonvorbereitung als Rechtsverteidiger getestet. (dpa)