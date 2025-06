RB Leipzig im Pokal in Sandhausen - Dynamo gegen Mainz

RB Leipzig hat im Pokal Drittliga-Absteiger Sandhausen als Erstrundengegner. Dynamo Dresden empfängt einen Erstligisten. Lok Leipzig freut sich auf einen Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet.

Leipzig. RB Leipzig muss in der ersten Rundes des DFB-Pokals beim SV Sandhausen antreten. Das ergab die Auslosung der ersten Hauptrunde im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Für den Pokalsieger von 2022 und 2023 eine mehr als lösbare Aufgabe, da Sandhausen gerade aus der 3. Liga abgestiegen ist. Schon 2021 besiegte RB den SVS mit 4:0 in der ersten Runde.

"Mit dem SV Sandhausen treffen wir auf einen ambitionierten Regionalligisten, der uns die Aufgabe sicher nicht leicht machen wird. Dennoch haben wir den klaren Anspruch, dort zu gewinnen und in die zweite Runde einzuziehen", sagte RB-Sportchef Marcel Schäfer.

Erstligisten für Dresden und Halle

"Losfee" Owen Ansah, der im vergangenen Jahr als erster Deutscher überhaupt die 100 Meter Sprint unter zehn Sekunden lief, bescherte Dynamo Dresden einen Erstligisten. So empfangen die Elbestädter den 1. FSV Mainz. Auch der Sachsen-Anhalt-Landespokalsieger Hallescher FC zog einen Bundesligisten. Der Nordost-Regionalligist muss gegen den FC Augsburg mit Neu-Trainer Sandro Wagner antreten.

Der sächsische Landespokalsieger 1. FC Lok Leipzig, Nachfolger des ersten deutschen Meisters 1903, empfängt den FC Schalke 04. Der thüringische Landespokalsieger ZFC Meuselwitz hat als Nordost-Regionalligist Heimrecht gegen den Zweitligisten Karlsruher SC.

Zweitligist 1. FC Magdeburg muss mit dem neuen Trainer Markus Fiedler beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken antreten, der den Zweitligaaufstieg in der Relegation verpasste.

Die erste Pokalrunde ist für den 15. bis 18. August festgelegt. Meister Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart steigen erst am 26. oder 27. August ins Turnier ein. Das Pokal-Endspiel findet in der kommenden Saison am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion statt. (dpa)