RB Leipzig kassiert bitteres Unentschieden

Bei der offiziellen Verabschiedung von Timo Werner kann sich RB Leipzig nicht aus der Leistungs-delle befreien. Das 2:2 gegen Wolfsburg genügt nicht den Ansprüchen.

Dezent verabschiedete sich der Rekordtorschütze aus Leipzig. Timo Werner wurde am Sonntag offiziell verabschiedet. Statt bei RB Leipzig kickt er künftig bei den San José Earthquakes in den USA. Die ganz große Fußballbühne ist das nicht mehr. Dabei war er auf genau dieser mit RB unterwegs gewesen, hat die Vize-Meisterschaft gewonnen, ist...