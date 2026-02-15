MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • RB Leipzig kassiert bitteres Unentschieden

Frust bei Ridle Baku: Der RB-Verteidiger ärgert sich nach einer vergebenen Torchance.
Frust bei Ridle Baku: Der RB-Verteidiger ärgert sich nach einer vergebenen Torchance. Bild: PICTURE POINT / Roger Petzsche
Frust bei Ridle Baku: Der RB-Verteidiger ärgert sich nach einer vergebenen Torchance.
Frust bei Ridle Baku: Der RB-Verteidiger ärgert sich nach einer vergebenen Torchance. Bild: PICTURE POINT / Roger Petzsche
Fußball
RB Leipzig kassiert bitteres Unentschieden
Von DPA, picture alliance
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der offiziellen Verabschiedung von Timo Werner kann sich RB Leipzig nicht aus der Leistungs-delle befreien. Das 2:2 gegen Wolfsburg genügt nicht den Ansprüchen.

Dezent verabschiedete sich der Rekordtorschütze aus Leipzig. Timo Werner wurde am Sonntag offiziell verabschiedet. Statt bei RB Leipzig kickt er künftig bei den San José Earthquakes in den USA. Die ganz große Fußballbühne ist das nicht mehr. Dabei war er auf genau dieser mit RB unterwegs gewesen, hat die Vize-Meisterschaft gewonnen, ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:11 Uhr
3 min.
RB-Coach Werner: Mintzlaffs Königsklassen-Ansage positiv
Leipzigs Trainer Ole Werner will in die Königsklasse.
Vor dem Spiel gegen Wolfsburg wird Timo Werner offiziell verabschiedet. Leipzig muss zudem auf Kapitän David Raum verzichten – ein Neuzugang rückt in die Startelf.
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
16.02.2026
6 min.
Wer gewinnt in letzter Olympia-Woche Gold für Deutschland?
Francesco Friedrich möchte bei Olympia weitere Medaillen sammeln.
Vier Goldmedaillen hat Deutschland bei den Olympischen Winterspielen bis jetzt gesammelt - wie viele können es in den nächsten Tagen noch werden? Ein Überblick.
03.02.2026
2 min.
Schäfer: RB-Transfers sinnvoll und wirtschaftlich machbar
Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport RB Leipzig ist mit dem Winter-Transferfenster zufrieden.
Vier Neuzugänge sind mehr, als man bei Leipzig im Winter erwartet hatte. Einige sind ein Vorgriff auf den Sommer, einer soll sofort helfen.
16.02.2026
3 min.
Karneval in Rio: Lula-Hommage löst politische Debatte aus
Die Sambaschule "Acadêmicos de Niterói" würdigte Präsident Lula mit ihrem Auftritt.
Glanz, Samba - und Politik: Eine Sambaschule widmet ihre Parade in Rio dem brasilianischen Staatschef. Im Wahljahr ist das rechtlich heikel. Oppositionsparteien wittern vorgezogene Wahlwerbung.
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
Mehr Artikel