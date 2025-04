RB Leipzig: Mit Glück und Torwart Gulacsi

Mit einem 2:0-Sieg gegen Borussia Dortmund hält RB Leipzig den Anschluss an die Champions-League-Ränge. Marco Rose wird gefeiert und weiß, wie nahe Freud und Leid beieinander sind.

Ein bisschen wirkte es so, als wären Marco Rose die Jubelchöre unangenehm. Der Trainer von RB Leipzig musste von einem Spieler in Richtung Fankurve geschubst werden, von wo aus lautstark sein Name gerufen worden war. Am Ende ging er dann doch und verneigte sich vor den Fans. „Das berührt dann schon“, sagte Rose über die Zuneigung der Fans....