RB Leipzig möchte wieder drei Punkte aus Köpenick entführen

Leipzig.

Nach zuletzt fünf 1:2-Niederlagen gegen Union Berlin will RB Leipzig an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) drei Punkte aus Köpenick mitnehmen. Dafür ist laut Trainer Marco Rose aber eine "erwachsene Leistung" notwendig. Man müsse die Aufgaben, die Union stelle, annehmen, in Zweikämpfe gehen, Flanken verhindern, im richtigen Moment das Richtige tun. Rose forderte Klarheit und Cleverness gegen den Bundesliga-Spitzenreiter nach den ersten beiden Spieltagen, der sich am Freitag noch mit dem italienischen Europameister Leonardo Bonucci verstärkt hat.