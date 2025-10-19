RB Leipzig: Neue Tugenden und ein paar Tränen

RB Leipzig bleibt unter seinen Möglichkeiten, gewinnt aber gegen einen glücklosen HSV. Der Abschied von Yussuf Poulsen muss keiner für immergewesen sein.

Es mag am Samstag Fans gegeben haben, die quasi das gesamte Spiel verpasst haben. Wer etwas zu früh zum Bier- und Wurststand ging und vielleicht länger am Klo anstand, der konnte alle relevanten Szenen des Matches verpassen. Von denen gab es nämlich beim 2:1 (1:0)-Sieg von RB Leipzig gegen den Hamburger SV nur fünf. Die beiden Tore von...