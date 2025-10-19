Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • RB Leipzig: Neue Tugenden und ein paar Tränen

Leipziger Fans hatten eine Choreografie für die Verabschiedung des ehemaligen Leipzigers Yussuf Poulsen vorbereitet.
Leipziger Fans hatten eine Choreografie für die Verabschiedung des ehemaligen Leipzigers Yussuf Poulsen vorbereitet. Bild: Jan Woitas/dpa
Fußball
RB Leipzig: Neue Tugenden und ein paar Tränen
Von Fabian Held
RB Leipzig bleibt unter seinen Möglichkeiten, gewinnt aber gegen einen glücklosen HSV. Der Abschied von Yussuf Poulsen muss keiner für immergewesen sein.

Es mag am Samstag Fans gegeben haben, die quasi das gesamte Spiel verpasst haben. Wer etwas zu früh zum Bier- und Wurststand ging und vielleicht länger am Klo anstand, der konnte alle relevanten Szenen des Matches verpassen. Von denen gab es nämlich beim 2:1 (1:0)-Sieg von RB Leipzig gegen den Hamburger SV nur fünf. Die beiden Tore von...
