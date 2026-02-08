MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • RB Leipzig siegt in Köln: Der doppelte Baumgartner

Christoph Baumgartner erzielte beide Treffer für RB Leipzig beim 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln.
Christoph Baumgartner erzielte beide Treffer für RB Leipzig beim 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln. Bild: Federico Gambarini/dpa
Christoph Baumgartner erzielte beide Treffer für RB Leipzig beim 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln.
Christoph Baumgartner erzielte beide Treffer für RB Leipzig beim 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln. Bild: Federico Gambarini/dpa
Fußball
RB Leipzig siegt in Köln: Der doppelte Baumgartner
Von Fabian Held
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch beim 1. FC Köln kann RB Leipzig sportlich nicht überzeugen, doch eine strittige Abseitsentscheidung sichert den Sachsen einen 2:1-Sieg. Ein Spieler steht dabei ganz besonders im Fokus.

Christoph Baumgartner sprang vom Boden auf, ballte die Fäuste und brüllte sich die Anspannung aus dem Leib. Sekunden zuvor hatte er einen gefährlichen Schuss gerade noch vor der Linie geblockt – zumindest wollte er das mit seinem Jubel offenbar andeuten. Denn schon die erste Fernsehwiederholung zeigte: Der Ball war an den Arm des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2026
4 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 26 Bilder
Katrin Weber - Passend zum Motto hat auch sie am Glitzer nicht gespart. Ihre Tasche hat sie bei Guess, das Kleid bei Zalando erworben. Auch wenn langärmelige Kleider eher was für alte Frauen seien, habe sie mit ihrem einen guten Fang gemacht. Aber damit nicht genug, auch die Schuhe (von Steve Madden) funkeln was das Zeug hält.
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautete das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzerten und funkelten die Outfits auf dem Opernball. Ob in Flamingo-Pink, leuchtendem Saphirblau oder majestätischen Rottönen - Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben für ihre Outfits keine Kosten und Mühen gescheut.
unserer Redaktion
19:30 Uhr
2 min.
VFC Plauen trotzt anstrengender Halbzeitpause und gewinnt mit einem Dreierpack von Paul Kämpfer
VFC-Stürmer Paul Kämpfer hatte in Chemnitz einen guten Tag erwischt. Er trug sich dreimal für Plauen in die Torschützenliste ein.
Der Fußball-Oberligist setzte sich bei einem Vorbereitungsturnier vor Handwerk Rabenstein und Thüringen Weida durch. Der Trainer freute sich vor allem über die Offensivleistung.
Monty Gräßler
19:30 Uhr
4 min.
Epstein-Affäre: Rettet der Rücktritt des Stabschefs Starmer?
Morgan McSweeney räumt seinen Posten als Stabschef von Keir Starmer. (Archivbild)
Der Epstein-Skandal erschüttert London: Ein britischer Ex-Minister bringt Keir Starmer in Bedrängnis. Jetzt gibt es den ersten Rücktritt – reicht das, um den Premier aus der Schusslinie zu bringen?
Julia Wäschenbach, dpa
18:05 Uhr
4 min.
Doppelpack und Handspiel: Baumgartner prägt Leipziger Sieg
Hatte viel Grund zum Jubeln: Christoph Baumgartner.
Dank des Österreichers beendet RB Leipzig die kleine Ergebniskrise. Hektisch wird es in der Schlussphase wegen einer Elfmeter-Situation - und auch da ist Baumgartner mittendrin.
Kaspar Kamp, dpa
07.02.2026
3 min.
Mysteriöses Flugzeug über dem Erzgebirge: Airbus dreht Schleifen
Der frei zugängliche Flugtracker Flight Aware lässt das Manöver nachvollziehen.
Eine DHL-Maschine ist am Samstagmorgen umgelenkt worden. Sie war auf dem Weg nach Tel Aviv. Was dazu bekannt ist.
Katrin Kablau
02.02.2026
2 min.
Neue Nummer 10: Leipzig holt U21-Nationalspieler Gruda
Brajan Gruda wechselt bis zum Sommer nach Leipzig. (Archivbild)
RB Leipzig überrascht mit einem Last-Minute-Transfer: Brajan Gruda, U21-Vizeeuropameister, soll als kreative Nummer 10 frischen Wind ins Mittelfeld bringen.
Mehr Artikel