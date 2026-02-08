RB Leipzig siegt in Köln: Der doppelte Baumgartner

Auch beim 1. FC Köln kann RB Leipzig sportlich nicht überzeugen, doch eine strittige Abseitsentscheidung sichert den Sachsen einen 2:1-Sieg. Ein Spieler steht dabei ganz besonders im Fokus.

Christoph Baumgartner sprang vom Boden auf, ballte die Fäuste und brüllte sich die Anspannung aus dem Leib. Sekunden zuvor hatte er einen gefährlichen Schuss gerade noch vor der Linie geblockt – zumindest wollte er das mit seinem Jubel offenbar andeuten. Denn schon die erste Fernsehwiederholung zeigte: Der Ball war an den Arm des...