RB Leipzig testet gegen Udinese, Bremen und Ipswich Town

Leipzig. RB Leipzig hat für das Trainingslager vom 20. bis 28. Juli im südtirolischen Bruneck Testspiele gegen Udinese Calcio, Werder Bremen und Ipswich Town ausgehandelt. Das Team von Marco Rose wird am 25. Juli im Dolomiten-Stadion Lienz (18.00 Uhr) auf den italienischen Traditionsverein der Serie A treffen. Drei Tage später ist dann im Innsbrucker Tivoli-Stadion ein Testturnier mit Ipswich Town (14.30 Uhr) und Werder Bremen (15.45 Uhr) mit jeweils nur zweimal 30 Minuten angesetzt. Das teilte RB am Freitag mit.

Der deutsche Pokalsieger startet an diesem Wochenende mit ersten Tests in der Leistungsdiagnostik sowie medizinischen Untersuchungen. An diesem Montag ist dann der Trainingsauftakt in die Vorbereitung. Fans sind dazu nicht eingeladen. Die abgestellten Nationalspieler kommen dann eine Woche später dazu. RB plant zudem noch ein Testspiel zur Saisoneröffnung am 5. August mit dem französischen Meister Paris Saint-Germain. Die Gespräche darüber laufen noch. Ein Freundschaftsspiel war beim Wechsel 2018 des Leipziger Co-Trainers Zsolt Löw nach Paris vereinbart worden, kam aber wegen der Corona-Pandemie 2019 nicht zustande und könnte nun nachgeholt werden.

Der erste echte Härtetest steigt dann am 12. August (20.45 Uhr) in München, wenn der Pokalsieger im Supercup auf den Rekordmeister FC Bayern München trifft. Die Sachsen starten dann am 19. August mit einem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. (dpa)