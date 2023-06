RB Leipzig verhandelt mit PSG über Freundschaftsspiel

RB Leipzig plant ein hochkarätiges Testspiel zur Saisoneröffnung am 5. August. Nach dpa-Informationen befindet sich der deutsche Pokalsieger in Gesprächen mit dem französischen Meister Paris Saint-Germain. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet. Noch sind aber keine Verträge unterzeichnet. Ein Freundschaftsspiel war beim damaligen Wechsel 2018 des Leipziger Co-Trainers Zsolt Löw nach Paris vereinbart worden, kam aber wegen der Corona-Pandemie 2019 nicht zustande und könnte nun nachgeholt werden.

Wie die "Bild" berichtet, könnte PSG mit allen Stars um Kylian Mbappé und Neymar nach Leipzig kommen. Es wäre das sechste Aufeinandertreffen der Clubs. Im Champions-League-Halbfinale 2020 unterlag RB mit 0:3. In der Gruppenphase der Königsklasse hieß es in der Saison 2020/2021 2:1 und 0:1, in der darauffolgenden Spielzeit 2:2 und 2:3 aus Sicht der Sachsen. (dpa)