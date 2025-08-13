Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • RB Leipzig vor dem scharfen Start in die Pflichtspiele: Aufbruch ins Ungewisse

Neuer Trainer mit einem umgekrempelten Team: Ole Werner hat mit RB Leipzig viel vor und noch sehr viel Arbeit vor sich.
Neuer Trainer mit einem umgekrempelten Team: Ole Werner hat mit RB Leipzig viel vor und noch sehr viel Arbeit vor sich.
Fußball
RB Leipzig vor dem scharfen Start in die Pflichtspiele: Aufbruch ins Ungewisse
Von Fabian Held
Mit einer Menge Fragezeichen startet der Bundesligist am Samstag mit dem DFB-Pokalspiel in die Saison. Auf den neuen Trainer wartet einiges an Arbeit. Im Hintergrund wird weiter am Kader gebastelt.

Es ist derzeit schon eine besondere Situation rund um die zwei Werners von RB Leipzig. Der eine, Timo Werner, wird beim öffentlichen Training von den Kiebitzen noch immer laut gefeiert, genießt ein sehr hohes Ansehen. Viele haben nicht vergessen, dass der ehemalige Nationalstürmer mit seinen Toren den Club einst in die Beletage des deutschen...
12.08.2025
3 min.
Silva und Haidara auf dem Absprung - Welcher Stürmer kommt?
Andre Silva jubeltim Werder-Trikot mit Romano Schmid (r) über ein Tor. Nun könnte er fest von Leipzig nach Bremen wechseln.
Der Kader von RB Leipzig ist noch mächtig aufgebläht. Zwei altgediente Akteure könnten bald neue Arbeitgeber haben. Ein Stürmer wird noch gesucht.
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
11.08.2025
2 min.
RB Leipzig in der Bundesliga-Saison 2025/26: Kader, Zugänge, Abgänge und Ansetzungen
Update
Heimspielstätte von RB Leipzig ist die Red-Bull-Arena.
Mit diesem Team geht RB Leipzig unter dem neuen Trainer Ole Werner in die Saison 2025/2026 in der Fußball-Bundesliga.
Thomas Kaufmann
Mehr Artikel