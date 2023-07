RB Leipzig will Beitrag zur Auslandsvermarktung leisten

Bruneck.

RB Leipzig plant für kommenden Sommer sein Trainingslager außerhalb Europas. Das deutete Geschäftsführer Johann Plenge in einer Medienrunde am Rande des Trainingslagers in Bruneck an. "RB geht auf Reisen", sagte der 38-Jährige, "und das nicht in Deutschland und nicht nach Südtirol."