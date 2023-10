RB-Trainer Rose: Dani Olmo fällt wohl erneut lange aus

Leipzig.

RB Leipzigs Trainer Marco Rose rechnet mit einem erneut langen Ausfall von Mittelfeldstar Dani Olmo. "Es sieht nicht ganz so gut aus, er ist jetzt gerade auf dem Weg ins Krankenhaus. Da ist schon was an der Schulter kaputt", sagte der Chefcoach nach dem 6:0 des Pokalsiegers gegen den 1. FC Köln dem TV-Sender Sky.