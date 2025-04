Real hält Meisterkampf offen: Tor in der Nachspielzeit

Am Ende konnte auch der gesperrte Kylian Mbappé auf der Tribüne jubeln. Mit einem Tor in der Nachspielzeit hält Real Madrid die Titelhoffnungen am Leben.

Madrid. Real Madrid bleibt im Titelkampf der spanischen Fußball-Meisterschaft am FC Barcelona dran. Nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions verhinderten die Königlichen beim 1:0 (0:0) gegen Athletic Bilbao allerdings erst in der dritten Minuten der Nachspielzeit eine Nullnummer.

Das von den Real-Fans im Estadio Santiago Bernabéu überschwänglich gefeierte Tor gelang Federico Valverde mit einem spektakulären Schuss von der Strafraumgrenze. Zuvor war ein Treffer von Vinícius Júnior in der 82. Minute nach Ansicht der Videobilder durch den Schiedsrichter wieder aberkannt worden.

Es kommt noch zum Giganten-Duell

Nach dem beeindruckenden Kraftakt von Erzrivale FC Barcelona beim 4:3 nach 1:3-Rückstand gegen Celta de Vigo einen Tag zuvor bleibt es damit beim Vier-Punkte-Rückstand von Real auf die führenden Katalanen bei noch sechs ausstehenden Partien. Darunter auch das Rückspiel bei der Mannschaft von Hansi Flick.

Mit dem Erfolg gegen Pokalsieger Bilbao gelang Real der zweite Sieg in den vergangenen sechs Pflichtspielen. Die Zukunft von Real-Trainer Carlo Ancelotti, dessen Vertrag noch bis Ende Juni 2026 gültig ist, ist offen. Am kommenden Samstag steht das spanische Pokalfinale an. Gegner dort: Auch der FC Barcelona. (dpa)