Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Real Madrid dank Mbappé-Toren weiter unangefochten vorn

Kylian Mbappé (r) brachte Real Madrid mit seinen Toren auf Siegkurs gegen Valencia.
Kylian Mbappé (r) brachte Real Madrid mit seinen Toren auf Siegkurs gegen Valencia. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Vor dem Spiel gegen Valencia präsentierte Kylian Mbappé den Goldenen Schuh für Europas besten Torschützen.
Vor dem Spiel gegen Valencia präsentierte Kylian Mbappé den Goldenen Schuh für Europas besten Torschützen. Bild: Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/dpa
Kylian Mbappé (r) brachte Real Madrid mit seinen Toren auf Siegkurs gegen Valencia.
Kylian Mbappé (r) brachte Real Madrid mit seinen Toren auf Siegkurs gegen Valencia. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Vor dem Spiel gegen Valencia präsentierte Kylian Mbappé den Goldenen Schuh für Europas besten Torschützen.
Vor dem Spiel gegen Valencia präsentierte Kylian Mbappé den Goldenen Schuh für Europas besten Torschützen. Bild: Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/dpa
Fußball
Real Madrid dank Mbappé-Toren weiter unangefochten vorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem Spiel präsentiert Kylian Mbappé den Real-Fans den Goldenen Schuh, dann trifft er sofort wieder.

Madrid.

Dank der nächsten beiden Treffer von Kylian Mbappé bleibt Real Madrid mit komfortablem Vorsprung an der Spitze der spanischen Fußball-Liga. Der französische Stürmerstar brachte den Rekordmeister beim 4:0 (3:0) gegen den FC Valencia frühzeitig auf Siegkurs.

Vor dem Spiel hatte Mbappé den Fans im Bernabéu-Stadion den Goldenen Schuh für den besten Torjäger Europas präsentiert, dann verwandelte er in der 19. Minute nach Videobeweis einen Handelfmeter. Am vorigen Wochenende hatte der 26-Jährige beim 2:1 im Clásico gegen den FC Barcelona noch einen Strafstoß vergeben. Per Direktabnahme erhöhte Mbappé in der 31. Minute auf 2:0. Es waren bereits seine Saisontore 12 und 13 im elften Saisonspiel.

Fehlschuss von Vinicius Junior, Volltreffer von Bellingham

Das mögliche 3:0 noch vor der Pause vergab zunächst Vinicius Junior. Der Brasilianer scheiterte mit einem Foulelfmeter an Valencias Torwart Julen Agirrezabala. Real-Trainer Xabi Alonso hatte Vinicius Junior für seine Startelf nominiert, nachdem sich der Weltfußballer heftig über seine Auswechslung gegen Barcelona beschwert und dafür dann entschuldigt hatte. Eine Minute nach seinem Fehlschuss traf Jude Bellingham (44.) dann zum 3:0.

Den Schlusspunkt gegen den Tabellen-18. setzte Alvaro Carreras (82.) mit einem sehenswerten Schrägschuss in den Torwinkel. Insgesamt ließ es Real in der zweiten Halbzeit vor dem Champions-League-Spiel beim FC Liverpool am Dienstag etwas ruhiger angehen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:16 Uhr
3 min.
Für Fraureuth läuft es rund: Verbandsliga-Handballer stehen so gut da wie noch nie seit dem Aufstieg
Albert Finkenwirth – hier in einem früheren Heimspiel – war am Samstag mit acht Toren erfolgreichster Werfer des HC Fraureuth.
Zum zweiten Mal in Folge sicherten sich die Westsachsen einen Sieg mit einem Tor Unterschied. Auf dem Punktekonto hat das Team nun fast so viele Zähler wie in der kompletten vergangenen Saison.
Anika Zimny
19.10.2025
2 min.
Mbappé schießt Real Madrid zum Arbeitssieg vor dem Clásico
Superstar Kylian Mbappé (r) verhalf Real Madrid zum Arbeitssieg in Getafe.
Zwei Rote Karten und ein spätes Tor: Real Madrid verbreitet keinen Glanz, bleibt aber an der Spitze. Jetzt steht in der Liga der Clásico an.
22.07.2020
6 min.
An Freibädern vorbei zum Schloss Sachsenburg
Schön thront es über der Zschopau: Schloss Sachsenburg.
Die Tour führt meist entspannt auf asphaltierten Straßen zum Schloss. Anschließend warten kleinere Steigungen.
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
26.10.2025
3 min.
Real setzt sich mit Clásico-Sieg von Barcelona ab
Kylian Mbappé brachte Real Madrid gegen Barcelona in Führung.
Mbappé und Bellingham treffen für Real, Hansi Flick verfolgt die Niederlage hoch oben im Bernabéu - seine Mannschaft ist in der Liga erst einmal abgehängt.
10:16 Uhr
2 min.
Comedy-"Bambi" für Hazel Brugger
Die Komikerin ist seit Jahren im deutschen Fernsehen präsent. (Archivbild)
Die Komikerin erhält für ihre intelligenten und gesellschaftskritischen Auftritte einen "Bambi" in der Kategorie Comedy.
Mehr Artikel