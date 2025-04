Real Madrid düpiert: Viertligist aus Ostdeutschland gewinnt Wahl zum Stadion des Jahres

Ein Fußball-Regionalligist hat den Champions-League-Seriensieger Real Madrid deutlich geschlagen - zumindest in puncto Stadion.

Jena.

Das ist noch nicht vielen gelungen und hat selbst den Ausrichter überrascht. Es war zwar schon immer bekannt: Geld schießt keine Tore. Hinzu kommt jetzt aber auch noch die Weisheit: Geld gewinnt keine Wettbewerbe - zumindest wenn es um die „Wahl zum Stadion des Jahres“ geht. Abgestimmt werden konnte dabei über 23 nominierte Fußball-Tempel mit einer Kapazität von mindestens 15.000 Plätzen, die 2024 neu gebaut oder umfassend modernisiert worden sind - darunter einige internationale Hochkaräter.

Selbst Ausrichter der Wahl überrascht

Fast 10.000 gültige Stimmen wurden bei dieser „weltweit größte öffentliche Abstimmung über Stadien, die jedes Jahr eröffnet werden“, abgegeben, wie das polnischen Portal für Stadionliebhaber „stadiumdb.com“ als Ausrichter mitteilte. Das Resultat ist denkbar knapp. Am Ende bezwang aber die eher zweckmäßige und für rund 58 Millionen Euro neu erbaute Ad Hoc Arena des Fußball-Viertligisten Carl Zeiss Jena den frisch eröffneten Fußballtempel der Königlichen aus Spanien. Dieses Stadion hatte Real Madrid erst kürzlich für weit mehr als eine Milliarde Euro umbauen lassen. Eigentlich war angenommen worden dass es 2024 nur darum gehen könne, wie groß der Vorsprung des Bernabéus vor allen anderen sein werde, schreibt das Portal. Dass es am Ende gar einen anderen Gewinner gibt, sei eine Sensation.

Estadio Santiago Bernabéu geschlagen

Doch die Ad Hoc Arena aus Jena holte 248 Punkte mehr als das Estadio Santiago Bernabéu (15.081). Insgesamt sammelte die Ad Hoc Arena 15.329 Punkte, bei laut „stadiumdb.com“ insgesamt 9750 gültigen Stimmen. Auf dem dritten Platz landete leicht abgeschlagen das Stade Hocine Aït Ahmed aus Algerien (13.604). Noch dahinter platzierten sich weitere namhafte Stadien – darunter das Estadio Monumental in Buenos Aires mit einer Kapazität von 84.567 Zuschauern.

Neubau dauerte vier Jahre

Vier Jahre lang wurde am alten Standort an der Ad Hoc Arena in Jena gebaut – übrig blieb von dem Ernst-Abbe-Sportfeld, wie die Sportstätte auch genannt wird, fast nur noch die Westtribüne. Die neue Anlage bietet 15.000 Sitzplätze. Die traditionsreichen Flutlichtmasten waren schon zuvor durch ein Hochwasser zerstört worden. Im Zuge des neuen Konzepts musste dann aber auch die Leichtathletikanlage weichen: Die war regelmäßig für DDR-Meisterschaften und Juniorenmeisterschaften der DDR genutzt. Auch die deutschen Jugendmeisterschaften wurden 2004, 2011 und 2015 im Jenaer Stadion ausgetragen. Unvergesslich ist zudem der bis heute gültige Weltrekord im Speerwurf, der dort aufgestellt wurde: Der Tscheche Jan Železný erzielte ihn dort am 25. Mai 1996 mit einer Weite von 98,48 Meter

Ostdeutscher Traditionsclub

Obwohl Carl Zeiss Jena inzwischen nur noch in der vierten Liga spielt, ist er nach wie vor einer der erfolgreichsten Vereine Ostdeutschlands. Er wurde Meister der DDR-Oberliga, gewann dreimal den Pokal und war einer der wenigen Vereine aus der Region, die in europäischen Wettbewerben Eindruck hinterließen. So wurde der Publikumsrekord dort auch bei einem Europapokal-Spiel aufgestellt: 27.000 Menschen, so heißt es auf der Webseite der Arena, verfolgten damals diese Begegnung, obwohl das Ernst-Abbe-Sportfeld offiziell nur 20.000 Menschen fasste. Damals, am 28. März 1962, verlor Jena das Hinspiel im Halbfinale des Europapokals ausgerechnet gegen einen Verein aus Madrid. Atlético Madrid (nicht Real) gewann auswärts mit 1:0. Doch dieses Mal haben die Madrilenen das Nachsehen. (juerg)