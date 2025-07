Real-Madrid-Star Bellingham an Schulter operiert

Bei der Club-WM war Jude Bellingham noch am Ball, jetzt kam er unters Messer. Die Ausfallzeit ist ungewiss.

Madrid. Fußballstar Jude Bellingham ist wegen anhaltender Probleme an der linken Schulter operiert worden. Der Eingriff am Schultergelenk, der schon länger geplant war, sei erfolgreich verlaufen, teilte der spanische Rekordmeister Real Madrid mit. Der englische Nationalspieler werde nun mit einer Rehabilitationsphase beginnen.

Eine Ausfalldauer gab der Club des neuen Trainers Xabi Alonso aber nicht bekannt. Zuletzt war in spanischen Medien von einer Zwangspause von bis zu drei Monaten die Rede gewesen. In dem Fall würde Bellingham auch Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel in den WM-Qualifikationsspielen im September gegen Andorra und Serbien fehlen.

Bellingham war zuletzt für Real bei der Club-WM in den USA im Einsatz. Die Königlichen verloren mit Bellingham in der Startelf das Halbfinale gegen Paris Saint-Germain klar mit 0:4. (dpa)