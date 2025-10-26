Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Real setzt sich mit Clásico-Sieg von Barcelona ab

Kylian Mbappé brachte Real Madrid gegen Barcelona in Führung.
Kylian Mbappé brachte Real Madrid gegen Barcelona in Führung. Bild: Bernat Armangue/AP/dpa
Jude Bellingham (l) gelang das 2:1 für die Gastgeber.
Jude Bellingham (l) gelang das 2:1 für die Gastgeber. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Die Erzrivalen lieferten sich im Bernabéu-Stadion ein sehenswertes Duell.
Die Erzrivalen lieferten sich im Bernabéu-Stadion ein sehenswertes Duell. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Fußball
Real setzt sich mit Clásico-Sieg von Barcelona ab
Mbappé und Bellingham treffen für Real, Hansi Flick verfolgt die Niederlage hoch oben im Bernabéu - seine Mannschaft ist in der Liga erst einmal abgehängt.

Madrid.

Real Madrid ist Titelverteidiger FC Barcelona in der spanischen Fußball-Meisterschaft vorerst enteilt. Die Mannschaft des früheren Leverkusener Trainers Xabi Alonso gewann den Clásico gegen den Erzrivalen daheim 2:1 (2:1). Der Rekordchampion liegt nach zehn Spieltagen nun fünf Punkte vor dem Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick, der wegen einer Sperre nicht an der Seitenlinie stehen durfte.

Kylian Mbappé (22. Minute) und Jude Bellingham (43.) trafen in der ersten Hälfte für die Hausherren, Fermín López (38.) glich zwischenzeitlich aus. Barcelonas Pedri sah unmittelbar vor Schluss noch die Gelb-Rote Karte, danach gerieten einige Akteure vor den Reservebänken aneinander. Auch auf dem Spielfeld rangelten nach dem Abpfiff kurzzeitig mehrere Profis miteinander.

Turbulente Anfangsphase und zweimal Glück für Barcelona

Die Gäste wurden im Bernabéu-Stadion von Assistenztrainer Marcus Sorg betreut, nachdem Flick am Spieltag zuvor beim späten Sieg gegen den FC Girona wegen Reklamierens die Rote Karte gesehen hatte und gesperrt war. In der vorigen Saison hatte der Double-Gewinner alle vier Duelle mit dem Erzrivalen aus Madrid gewinnen können.

Schon nach zwei Minuten gab es den ersten Aufreger: Der Schiedsrichter gab nach einer Abwehraktion von Lamine Yamal gegen Vinicius Jr. zunächst Elfmeter für Real, entschied nach Videobeweis aber dann auf Foul des Madrider Stürmers. Barcelona hatte erneut Glück, als Mbappé in der zwölften Minute aus 22 Metern wuchtig ins Tor traf, der schöne Treffer aber wegen einer Abseitsposition nicht zählte.

Mbappé trifft und vergibt Elfmeter

Nach mustergültigem Zuspiel von Bellingham traf der französische Stürmerstar dann erneut, diesmal zählte das Tor zum 1:0. Es war schon das elfte Saisontor für Mbappé in der Liga. Auf den etwas überraschenden Ausgleich von Fermín López, den Flick in einer Kabine unter dem Stadiondach bejubelte, antwortete Bellingham aus Nahdistanz sofort.

Mbappé hätte in der 52. Minute mit einem Handelfmeter auf 3:1 erhöhen können, Torhüter Wojciech Szczesny parierte jedoch bravourös. Barcelona drängte danach auf den Ausgleich, doch ohne den verletzten Torjäger Robert Lewandowski fehlte im Strafraum die wichtigste Anspielstation. So brachte Real den verdienten Sieg ohne größere Probleme über die Zeit. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
