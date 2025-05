Real verschiebt Barças Meisterschaft in der Nachspielzeit

In der fünften Minute der Nachspielzeit gewinnt Real Madrid das Heimspiel gegen RCD Mallorca doch noch. Andernfalls wäre der FC Barcelona auf dem Sofa Meister geworden.

Madrid/Barcelona.

Real Madrids Siegtor in der fünften Minute der Nachspielzeit hat die vorzeitige Fußball-Meisterschaft des FC Barcelona in Spanien verhindert. Beim 2:1 (0:1) gegen RCD Mallorca erlöste Jacobo Ramón die Anhänger der Königlichen spät, die in der Tabelle den Rückstand auf das Team von Barça-Trainer Hansi Flick auf vier Punkte verkürzten. Gewinnen die Katalanen an diesem Donnerstag das Stadtderby bei Espanyol, ist ihnen die 28. Meisterschaft trotzdem nicht mehr zu nehmen.