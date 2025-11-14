Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Rechenschieber: So holt Nagelsmann das direkte WM-Ticket

Julian Nagelsmann spricht bei der Pressekonferenz in Luxemburg.
Julian Nagelsmann spricht bei der Pressekonferenz in Luxemburg. Bild: Arne Richter/dpa
Julian Nagelsmann spricht bei der Pressekonferenz in Luxemburg.
Julian Nagelsmann spricht bei der Pressekonferenz in Luxemburg. Bild: Arne Richter/dpa
Fußball
Rechenschieber: So holt Nagelsmann das direkte WM-Ticket
Es kann ganz einfach sein. Gewinnt Deutschland die letzten beiden Partien in der Qualifikation, ist die WM-Teilnahme perfekt. Doch was passiert, wenn es schon in Luxemburg schiefgeht?

Luxemburg.

Im vorletzten Gruppenspiel bei Tabellenschlusslicht Luxemburg kann Julian Nagelsmann das WM-Ticket noch nicht buchen. Und doch kommt dem Duell mit dem großen Außenseiter am Freitag (20.45 Uhr/RTL) eine sehr große Bedeutung zu. Im Stade de Luxembourg muss mit einem Sieg der Grundstein gelegt werden, sonst drohen der Fußball-Nationalmannschaft Nerven zehrende Playoff-Duelle im März 2026.

Nach vier von sechs Spielen führt die DFB-Elf die Gruppe A mit neun Punkten und 8:3 Toren an. Es folgen die Slowaken mit ebenfalls neun Punkten und 5:2 Toren. Nordirland hat sechs Punkte und ein Torverhältnis von 6:5 und mischt somit auch noch mit im Kampf um Platz eins, der die Teilnahme an der WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada sichert. Luxemburg ist ohne Zähler bereits raus aus dem WM-Rennen.

Tordifferenz wichtiger als direkter Vergleich

Insgesamt gibt es noch sieben Szenarien, wie sich Deutschland das direkte WM-Ticket sichert. Wichtig: Bei Punktgleichheit maßgeblich ist laut FIFA-Regularien nicht der direkte Vergleich, sondern zunächst die Tordifferenz und dann die Anzahl der erzielten Tore.

Deutschland wird Gruppensieger: 

- mit zwei Siegen gegen Luxemburg und die Slowakei.

- mit einem Sieg gegen Luxemburg und einem Remis gegen die Slowakei, wenn die Slowaken nicht durch einen höheren Sieg gegen Nordirland die Tordifferenz aufholen.

- mit einem Sieg gegen Luxemburg und einer Niederlage gegen die Slowakei, wenn Nordirland seine Spiele gegen die Slowakei und Luxemburg gewinnt und die Tordifferenz zu Deutschland nicht aufholt oder Nordirland gegen Luxemburg nicht gewinnt. Auch gegenüber der Slowakei muss die Tordifferenz besser bleiben.

- mit einem Remis gegen Luxemburg und einem Sieg gegen die Slowakei.

- mit zwei Remis gegen Luxemburg und die Slowakei, wenn die Slowakei nicht gegen Nordirland gewinnt und Nordirland nicht beide Spiele gegen die Slowakei und gegen Luxemburg gewinnt.

- mit einer Niederlage gegen Luxemburg und einem Sieg gegen die Slowakei, wenn Nordirland nicht sechs Punkte holt oder die Slowakei nicht in Nordirland gewinnt oder die Tordifferenz gegenüber Nordirland und der Slowakei besser bleibt.

- mit einer Niederlage gegen Luxemburg und einem Remis gegen die Slowakei, wenn Nordirland gegen die Slowakei gewinnt, maximal einen Punkt gegen Luxemburg holt und die schlechtere Tordifferenz behält. Auch gegenüber der punktgleichen Slowakei muss die Tordifferenz besser bleiben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
