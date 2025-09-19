Red-Bull-Chef Mintzlaff: „Wir müssen dahin, wo wir schon einmal waren“

Fußball
Der Geschäftsführer macht Druck, Mannschaft und Trainer sind gefordert. Für das Topspiel gegen Köln fallen bei RB Leipzig zwei wichtige Spieler aus
Vor rund einem Jahr läutete Oliver Mintzlaff die Krise von RB Leipzig quasi selbst ein. In einem Interview mit dem „kicker“ sagte der Red-Bull-Geschäftsführer über sein wichtigstes Projekt RB Leipzig: „Wir waren leider noch nie da, wenn die Lücke aufging.“ Mintzlaff bläst zum Kampf um die Meisterschaft, so wurde das damals...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.