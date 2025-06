Red-Bull-Teamchef über Verstappen-Gerüchte: "Menge Lärm"

Wenn ein viermaliger Weltmeister mit seinem Formel-1-Wagen unzufrieden ist, dann öffnet das viel Raum für Spekulationen über seine Zukunft.

Spielberg. Red-Bull-Teamchef Christian Horner findet die Dauer-Spekulationen um einen möglichen Abgang von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen zu Mercedes lästig. "Max ist davon ziemlich genervt. Wir sind uns über den Vertrag mit Max bis 2028 sehr im Klaren. Alles, was gesagt wird, ist rein spekulativ", sagte Horner nach der Qualifikation zum Grand Prix von Österreich dem TV-Sender Sky Sports. Es handle sich bei den Berichten um eine "eine Menge Lärm."

Verstappen hat bei Red Bull noch einen Vertrag bis Ende 2028. Leistungsklauseln sollen es ihm aber dem Vernehmen nach ermöglichen, vorzeitig den Rennstall zu verlassen. Weil Red Bull auch längst seine Ausnahmestellung in der Formel 1 eingebüßt hat, wird heftig über die Zukunft des 27-Jährigen spekuliert.

Horner will seinen Star nicht verlieren

Da Mercedes noch keine feste Fahrerpaarung für 2026 hat, und Teamchef Toto Wolff den viermaligen Weltmeister aus den Niederlanden sehr schätzt, gelten die Silberpfeile als möglicher künftiger Arbeitgeber des Ausnahmefahrers. "Die Situation mit Max ist klar. Wir wissen, wo wir stehen. Max weiß das natürlich auch", versicherte Horner.

Russells Vertrag läuft am Ende dieses Jahres aus. Bei Teenager Kimi Antonelli verfolgt Mercedes Wolff zufolge einen Dreijahresplan, auch wenn der 18 Jahre alte Nachfolger von Lewis Hamilton für die nächste Saison noch nicht bestätigt wurde.

Natürlich befasst sich Mercedes mit Verstappen

Verstappen selbst möchte nicht groß über seine Zukunft sprechen. "Ich glaube nicht, dass wir darüber reden müssen", sagte er schmallippig, als er gefragt wurde, ob er auch 2026 für Red Bull fahren werde. "Ich denke nicht wirklich darüber nach. Ich fahre einfach gut und versuche, meine Leistung zu steigern, und dann konzentrieren wir uns auf das nächste Jahr."

Wolff sagte vor der Qualifikation, dass die Wahrscheinlichkeit Verstappen für die kommende Saison zu verpflichten, "sehr niedrig" sei. "Als Teamchef der besten Auto-Marke der Welt ist es klar, dass man erforscht, was ein vierfacher Weltmeister in der Zukunft macht, und das könnte lange in der Zukunft liegen", hatte Wolff jedoch zuvor eingeräumt. (dpa)