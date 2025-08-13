Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Reklamier-Arm bei Gegentor: Lassen es die Torhüter sein?

Typische Geste von Manuel Neuer (r.) bei einem Gegentor.
Typische Geste von Manuel Neuer (r.) bei einem Gegentor. Bild: Federico Gambarini/dpa
Typische Geste von Manuel Neuer (r.) bei einem Gegentor.
Typische Geste von Manuel Neuer (r.) bei einem Gegentor. Bild: Federico Gambarini/dpa
1. Bundesliga
Reklamier-Arm bei Gegentor: Lassen es die Torhüter sein?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Manuel Neuer kennt man eine besondere Geste auf dem Rasen nur zu gut. Doch er ist damit nicht allein. Eine neue Abseitstechnologie könnte das Verhalten von Torhütern zumindest theoretisch ändern.

Frankfurt/Main.

Bei einem Gegentor geht bei vielen Torhütern wie bei Manuel Neuer oft reflexartig die Hand in die Höhe - es könnte ja Abseits gewesen sein. Mit der neuen halbautomatischen Abseitstechnologie in der 1. und 2. Bundesliga könnte sich das zumindest mittelfristig ändern. "Vielleicht schaffen wir es tatsächlich mal, dass die Torhüter den Arm nicht mehr heben", sagte Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter Florian Badstübner bei einem Medientermin der DFB Schiri GmbH in Frankfurt/Main lächelnd. 

"Mit diesem System einfach schneller"

Der 34-Jährige aus Windsbach sprach damit eine bei Profis überaus beliebte Reklamier-Geste an. Fakt ist, dass die technische Neuerung bei der Überprüfung von potenziellen Abseitspositionen bei Toren noch ausgefeilter wird. "Wir sind mit diesem System einfach schneller", erklärte Knut Kircher, Geschäftsführer der Schiri GmbH beim Deutschen Fußball-Bund. 

Ansgar Schwenken, Direktor Spielbetrieb und Fans bei der Deutschen Fußball Liga (DFL), spricht von einer deutlichen Vereinfachung: "Sobald es eine mögliche Abseitsposition gibt, erstellt das System schon einen Vorschlag für den Videoassistenten. Er kann das dann noch mal kurz checken." Deshalb auch der Begriff halbautomatisch - der VAR überprüft die virtuelle Abseitslinie und gibt sein Urteil an den Schiedsrichter weiter. 

SAOT heißt die neue Abseitstechnologie 

Die halbautomatische Abseitstechnologie heißt im Fachjargon Semi-Automated Offside Technology (SAOT). Die Erkennung basiert auf Daten, die hochauflösende Spezialkameras in den Stadien erfassen. Sie sind in der Lage, die Bewegungen der Spieler und des Balls in Echtzeit zu verfolgen. Eine künstliche Intelligenz analysiert diese Daten, um die exakten Positionen der Spieler und des Balls zu berechnen, so der DFB. 

Die Ergebnisse der Abseitserkennung werden im Fernsehsignal grafisch in einer Animation dargestellt. DFB und DFL wollen damit "sehr transparent umgehen". Schwenken ergänzte: "Der Schiedsrichter wird im totalen Zweifel nicht gegen den Angreifer entscheiden." Über die Kosten machte die DFL keine Angaben. Sie seien überschaubar und werden von den Bundesliga-Clubs getragen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
30.07.2025
2 min.
Videobeweis-Durchsagen bald in allen Bundesliga-Stadien
Die Durchsage der Schiedsrichter nach Entscheidungen mit Hilfe des Videobeweises wird auf alle Stadien ausgeweitet.
Zur kommenden Saison in der 1. und 2. Bundesliga müssen sich Spieler, Fans und Schiedsrichter auf einige Neuerungen einstellen. Auch Hightech zieht in die Stadien ein.
12.08.2025
2 min.
Weiter warten auf den Videobeweis in der Frauen-Bundesliga
Spitzenschiedsrichterin Fabienne Michel (Mitte): keine technischen Hilfsmittel in der Bundesliga.
Bei der EM der Fußballerinnen in der Schweiz war der VAR natürlich mit dabei. Im deutschen Liga-Alltag würde die Schiri GmbH der Männer gerne Anschubhilfe für technische Hilfsmittel leisten.
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
Mehr Artikel