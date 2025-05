Rekordnationalspieler Matthäus: Das ist mein Rat an Wirtz

Das Interesse von Europas Topclubs an Florian Wirtz ist groß. Von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gibt es eine Empfehlung an den Leverkusener Offensivstar.

München. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat dem von internationalen Spitzenclubs umworbenen Florian Wirtz einen Ratschlag für die Zukunft gegeben. "Ich weiß nicht, ob sich Wirtz bereit fühlt fürs Ausland. Ich würde ihm nochmal zwei bis drei Jahre in Deutschland empfehlen", sagte der 64-Jährige in einem Interview RTL/ntv. ". Er hat bisher in Leverkusen eine tolle und ein Jahr auch sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Bayern München ist ein Verein, der nochmal eine Schublade höher ist, von der Außenwirkung und von dem Druck, der da auf ihn zukommt."

Matthäus: Auch die WM sollte bedacht werden

Auch mit Blick auf die Fußball-WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko könnte ein Verbleib von Wirtz in der Bundesliga nach Ansicht von Matthäus Sinn machen. "Nächstes Jahr ist eine Weltmeisterschaft und es ist für Florian Wirtz mit Blick auf die Vorbereitung dahin vielleicht nicht unbedingt das Ideale, wenn er mit dem Druck von Real Madrid und einer fremden Sprache konfrontiert wird. Ich würde ihm raten, in Deutschland zu bleiben. Wenn er nicht in Leverkusen bleiben will, soll er sich dem FC Bayern anschließen", sagte der TV-Experte.

Neben dem FC Bayern gilt aktuell der FC Liverpool als heißer Anwärter auf Wirtz. Allerdings soll auch Real Madrid großes Interesse am deutschen Offensivstar haben. Der designierte neue Real-Coach Xabi Alonso arbeitete mit Wirtz in Leverkusen bestens zusammen. Unter Alonso war der 22-Jährige im vergangenen Jahr mit Bayer Leverkusen deutscher Meister und Pokalsieger geworden. Alonso könnte Wirtz unterstützen, damit dieser auch in Madrid eine führende Rolle übernehmen kann.

"Entscheidung mit Überzeugung"

"Es ist auch internationale Konkurrenz da, die vielleicht wirtschaftlich besser aufgestellt ist. Er muss und wird eine Entscheidung treffen, aber er soll sie aus Überzeugung treffen", sagte Matthäus. Der FC Bayern hofft angeblich auf eine Entscheidung bis zum Monatsende.

In Leverkusen hat Wirtz noch einen Vertrag bis Ende Juni 2027. Allerdings würde Bayer den Offensivspieler verkaufen, wenn ein Verein eine Ablöse in Höhe von rund 150 Millionen Euro bezahlt. Wegen des Transfervolumens ist Manchester City laut Medienberichten inzwischen als Interessent ausgeschieden. (dpa)