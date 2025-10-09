Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän

Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.

Wien. Nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus hat Ralf Rangnick mit Österreichs Nationalteam einen Rekordsieg in der WM-Qualifikation eingefahren. Gegen den krassen Außenseiter San Marino setzte sich Rangnicks Team mit 10:0 (6:0) durch und machte damit einen weiteren Schritt in Richtung Weltmeisterschaft 2026.

Ein Viererpack des überragenden Marko Arnautovic (8./47./83./84.) legte die Grundlage. Mit nun 45 Toren ist der Angreifer Rekordtorschütze seines Landes und überholte Toni Polster (44 Tore). Die weiteren Tore machten Romano Schmid (7. Minute), Michael Gregoritsch (24.), Stefan Posch (30./42.), Konrad Laimer (45.) und Nikolaus Wurmbrand (76.). Noch nie hatten die Österreicher höher gewonnen. Der bislang höchste Erfolg war 1977 ein 9:0 gegen Malta gewesen.

Nach mehreren Sprunggelenks-Operationen hatte Rangnick das Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh am Spielfeldrand verfolgt. Die Österreicher rückten nach dem fünften Sieg im fünften Quali-Spiel auf Platz eins ihrer Gruppe vor und zogen an Bosnien-Herzegowina (ein Spiel mehr) vorbei.

Auch Kroatien und Niederlande auf WM-Kurs

Auch die Niederländer kommen nach einem 4:0 (1:0)-Erfolg auf Malta der WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko immer näher. Cody Gakpo (12./Foulelfmeter/48./Foulelfmeter), Tijani Reijnders (57.) und Memphis Depay (90.+3) trafen für Oranje, das seine Führung in Gruppe G weiter ausbaute.

Auch die Kroaten befinden sich auf WM-Kurs. Ein 0:0 beim ersten Verfolger Tschechien reichte, um die Tschechen hinter sich zu halten. Kroatien hat zudem ein Spiel weniger ausgetragen als Tschechien. (dpa)