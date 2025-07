Rekordtransfer bei Frauen: Arsenal holt Olivia Smith

Im Frauenfußball schießen die Ablösesummen nach oben: Die Kanadierin Olivia Smith soll über eine Million Pfund kosten. Für DFB-Stürmerin Giovanna Hoffmann ist etwas anderes wichtiger.

London. Die kanadische Stürmerin Olivia Smith hat mit ihrem Wechsel für einen Rekord-Transfer im Frauenfußball gesorgt. Der WFC Arsenal verpflichtete die 20-Jährige vom FC Liverpool, wie der Champions-League-Sieger aus der Women's Super League bestätigte. Über die Ablöse machten die Londonerinnen keine Angaben. Nach Medienberichten soll sie erstmals über einer Million Pfund, also rund 1,16 Millionen Euro, liegen.

Die bisher höchste Ablöse lag bei umgerechnet 1,06 Millionen Euro: Für den Betrag war die Amerikanerin Naomi Girma im Januar von San Diego Wave zu Chelsea WFC gewechselt.

Über die Vertragsdauer bei Smith machte Arsenal keine Angaben. Das Toptalent hatte bereits 2019 mit nur 15 Jahren als jüngste Spielerin für Kanada ihr Debüt fürs Nationalteam gegeben.

Deutsche Nationalspielerin: "Nachfrage steigt"

Der spektakuläre Wechsel ist auch bei der Europameisterschaft im deutschen Team ein Thema. "Wir haben uns natürlich darüber ausgetauscht. Man kriegt so was dann mit über die Social-Media-Kanäle", sagte Stürmerin Giovanna Hoffmann in Zürich. "Ich glaube, das ist in erster Linie wertschätzend für den Frauenfußball, wenn man sieht, dass dann der Markt sich entwickelt, dass die Nachfrage steigt."

Die 26-Jährige von RB Leipzig betonte aber auch: "Ich glaube, der Maßstab muss sein, dass in der Breite alle gut versorgt sind. Dass es am Ende des Tages nicht eine Spielerin ist, die für über eine Million Euro irgendwo hin wechselt, sondern dass in der Bundesliga keine Spielerin mehr nebenbei arbeiten muss, wenn sie das nicht möchte."

Als teuerste deutsche Spielerin gilt bisher Nationalspielerin Lena Oberdorf, die im vergangenen Jahr für über 400.000 Euro vom VfL Wolfsburg zum FC Bayern wechselte. (dpa)