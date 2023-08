Reus über BVB-Neuzugang Nmecha: Wird für uns sehr wichtig

Dortmund. Marco Reus hält große Stücke auf Borussia Dortmunds Neuzugang Felix Nmecha. "Er bringt alles mit, um ein sehr, sehr guter Spieler zu werden. Ich glaube, dass er für uns sehr, sehr wichtig werden wird", sagte der Ex-Kapitän in einem vereinseigenen Interview.

Beim deutschen Vizemeister spiele man zwar auf einem anderen Niveau und daran müsse man sich erst mal gewöhnen. "Das geht auch alles nicht von heute auf morgen. Aber ich freue mich auf ihn, das war ein guter Transfer", sagte Offensivspieler Reus (34) über Nmecha, den er bereits aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft kennt.

In der Vorsaison beim VfL Wolfsburg habe der 22-Jährige Nmecha einen großen Schritt gemacht, "auch in der Persönlichkeit", so Reus. Nmecha war für rund 30 Millionen Euro zum BVB gekommen.

Zuletzt hatte Nmecha beim 3:1-Testspielsieg gegen Ajax Amsterdam zwei Tore geschossen - und das gleich bei seinem ersten Auftritt vor heimischer Kulisse. Der Doppelpack drängte die Kritik in den Hintergrund, die es bei Nmechas Verpflichtung aus Wolfsburg gab. BVB-Anhänger hatten zwei vom 22-Jährigen geteilte und schnell wieder gelöschte Posts in sozialen Medien als homophob und queerfeindlich kritisiert. Nmecha selbst hatte klargestellt, "niemanden" zu diskriminieren. (dpa)