Reus vor Vertragsverlängerung bei Los Angeles Galaxy

Marco Reus könnte noch länger für Los Angeles Galaxy auflaufen. Sein Berater spricht einem Bericht zufolge von guten Gesprächen.

Los Angeles. Marco Reus steht kurz vor einer Vertragsverlängerung bei seinem US-Club Los Angeles Galaxy. "Wir sind mit Galaxy in sehr guten Gesprächen. Marco Reus und LA – das passt einfach sehr gut zusammen. Beide Seiten wollen die erfolgreiche Zusammenarbeit weiter fortsetzen und ausbauen", sagte Reus' Berater Dirk Hebel der "Sport Bild".

Demnach soll der Ende 2026 auslaufende Vertrag des früheren Fußball-Nationalspielers in den kommenden Wochen um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Der 36 Jahre alte Reus spielt seit Sommer 2024 in der Major League Soccer für Los Angeles Galaxy. In bisher 32 Spielen erzielte er 6 Tore und gab 13 Vorlagen. Für die deutsche Nationalmannschaft lief der frühere Kapitän von Borussia Dortmund in 48 Länderspielen auf (15 Tore). (dpa)