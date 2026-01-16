MENÜ
  • Ricco Groß: Goldene Zeiten in Turin und neue Chancen in der Schweiz

Ricco Groß ist inzwischen für die Schweizer Nachwuchs-Biathleten in Lenzerheide zuständig.
Ricco Groß ist inzwischen für die Schweizer Nachwuchs-Biathleten in Lenzerheide zuständig. Bild: Carola Hartweg
Wintersport
Ricco Groß: Goldene Zeiten in Turin und neue Chancen in der Schweiz
Von Robin Seidler
In wenigen Wochen beginnen die Olympischen Winterspiele in Italien. „Freie Presse“ blickt 20 Jahre zurück – auf Olympia 2006 in Turin und spricht mit Startern aus der Region. Diesmal: Ricco Groß.

Glück auf, Grüß Gott oder Gruezi – Ricco Groß beherrscht, je nach Region, die sächsische, bayrische und schweizerische Begrüßung ganz gut. Schließlich sind das die Regionen, in denen der ehemalige Biathlet noch oft unterwegs ist. San Sicario im Norden Italiens, westlich von Turin gelegen, gehört inzwischen nicht mehr dazu – das...
