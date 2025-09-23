Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Risiko-Spiel in Neapel: Keine Tickets für Fans aus Frankfurt

Eintracht Frankfurt muss im Auswärtsspiel in Neapel auf einen großen Teil seiner Fans verzichten
Eintracht Frankfurt muss im Auswärtsspiel in Neapel auf einen großen Teil seiner Fans verzichten Bild: Uwe Anspach/dpa
Fußball
Risiko-Spiel in Neapel: Keine Tickets für Fans aus Frankfurt
Nach heftigen Krawallen 2023 greift Neapels Präfekt jetzt durch. Welche Eintracht-Fans keine Eintrittskarten erwerben können und wie es begründet wird. Der Bundesligist kritisiert die Entscheidung.

Neapel.

Aus Sicherheitsgründen erhalten in Frankfurt wohnhafte Fans für das brisante Champions-League-Spiel der Eintracht bei der SSC Neapel am 4. November keine Eintrittskarten. Das verkündete Neapels Präfekt Michele di Bari, wie unter anderem die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. 

Eintracht Frankfurt bestätigte den Fall am Abend und äußerte Unverständnis für die Entscheidung. "Erfolgschancen, Sinn und Zweck etwaiger Rechtsmittel gegen den Erlass werden sorgsam geprüft", ließ der hessische Bundesligist in einer Stellungnahme verlauten.

Man müsse "leider zur Kenntnis nehmen, dass die Strategie, Auswärtsfans von Hochrisikospielen auszuschließen, im italienischen Fußball – national wie international – mittlerweile zur gängigen Praxis geworden ist", wird Vorstandsmitglied Philipp Reschke in Pressemitteilung zitiert. Er hatte einem Termin im italienischen Innenministerium in Rom zu dem Thema beigewohnt. 

Die Maßnahme sei auf Grundlage der Stellungnahme des Polizeipräsidiums und in Übereinstimmung mit den Entscheidungen des Provinzkomitees für öffentliche Ordnung und Sicherheit getroffen worden, erklärte di Bari. Es sei davon auszugehen, dass aufgrund der Rivalität beider Fanlager besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden müssten. 

Champions-League-Duell 2023 als Ursache

Beim Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse im März 2023 war es in Frankfurt zu schweren Ausschreitungen zwischen den Fanlagern gekommen. Für das Rückspiel hatte das Innenministerium zunächst allen Anhängern aus Deutschland den Zugang zum Stadio Diego Armando Maradona verwehrt. Nachdem ein Eilantrag der Eintracht vor Gericht erfolgreich und der Bann für ungültig erklärt worden war, sprach die Präfektur der Stadt am Vesuv ein Verkaufs-Verbot für Anhänger aus Frankfurt aus. 

Wegen der unsicheren Situation verzichtete die Eintracht schließlich auf ihr Auswärtskontingent an Tickets. Dennoch war es in der süditalienischen Stadt zwischen Eintracht-Ultras, Napoli-Anhängern und Polizisten zu heftigen Krawallen gekommen.

Beim Rückspiel 2023 in Neapel kam es zu unschönen Szenen.
Beim Rückspiel 2023 in Neapel kam es zu unschönen Szenen. Bild: Salvatore Laporta/AP/dpa

"Auch wir teilen die Ansicht, dass es sich nach den Vorfällen in 2023 sicher um ein außergewöhnliches Hochrisikospiel gehandelt hätte", sagte Reschke: "Aber Fanausschlüsse sind und bleiben die falsche Antwort darauf. Und gerade die deutschen Standorte sind im internationalen Clubfußball der beste Beweis dafür." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
