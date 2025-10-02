Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Rösler übernimmt VfL Bochum als Chefcoach

Uwe Rösler wird Trainer beim VfL Bochum. (Archivbild)
Uwe Rösler wird Trainer beim VfL Bochum. (Archivbild) Bild: Roland Weihrauch/dpa
Uwe Rösler wird Trainer beim VfL Bochum. (Archivbild)
Uwe Rösler wird Trainer beim VfL Bochum. (Archivbild) Bild: Roland Weihrauch/dpa
2. Bundesliga
Rösler übernimmt VfL Bochum als Chefcoach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Uwe Rösler wird neuer Cheftrainer beim VfL Bochum. Der 56-Jährige übernimmt am Montag und soll dem Team laut Geschäftsführer Kaenzig "die nötige Stabilität" bringen.

Bochum.

Der ehemalige Düsseldorfer Bundesligacoach Uwe Rösler wird neuer Cheftrainer beim Fußball-Zweitligisten VfL Bochum. Der 56 Jahre alte Ex-Profi erhält beim Bundesliga-Absteiger einen Vertrag bis zum Sommer 2027, übernimmt die Bochumer aber erst am Montag. Am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern (13.00 Uhr/Sky) wird der Tabellen-Vorletzte noch vom Interimscoach David Siebers betreut. 

Der VfL bestätigte die Personalie, über die zuvor bereits einige Medien berichtet hatten. Die Westfalen hatten sich Mitte September von Dieter Hecking getrennt. "Wir freuen uns, dass wir mit Uwe Rösler einen extrem erfahrenen Trainer gefunden haben, der auch international seine Spuren hinterlassen und sehr vieles erlebt hat. Er hat uns in den Gesprächen mit seiner Expertise und seiner Autorität begeistert", sagte Geschäftsführer Ilja Kaenzig. 

Rösler stieg mit Düsseldorf aus der Bundesliga ab

Rösler, der die Bundesliga und 2. Liga als Spieler und als Trainer kennt, war zuletzt drei Jahre beim dänischen Club Aarhus GF beschäftigt. Zum Ende der vergangenen Saison endete die Zusammenarbeit. Von 2020 bis 2021 stand Rösler bei Fortuna Düsseldorf als Nachfolger von Friedhelm Funkel unter Vertrag, konnte den Bundesligaabstieg aber nicht verhindern und verließ den Club nach auslaufendem Vertrag ein Jahr später.

"Wir hoffen, dass er es schafft, der Mannschaft die nötige Stabilität zu geben, um schnellstmöglich in ruhigere Tabellenregionen zu kommen", sagte Kaenzig. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
27.09.2025
3 min.
Fortuna feiert Revanche – Bochums Krise spitzt sich zu
Fortuna-Cheftrainer Daniel Thioune.
Vor 16 Monaten verpasste Düsseldorf in einer dramatischen Relegation gegen Bochum den Bundesliga-Aufstieg. In der 2. Liga nimmt die Fortuna nun Revanche. Und sichert damit ihrem Trainer den Job.
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
16.09.2025
2 min.
Hecking-Nachfolger Siebers bekommt drei Spiele Zeit
Bochums Interimscoach Siebers bleibt bis zur Länderspielpause auf jeden Fall im Amt
Drei Spiele, eine Chance: Siebers will mit hohem Pressing und klaren Strukturen den VfL aus dem Keller holen. Kann der A-Jugendcoach das Ruder rumreißen?
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
Mehr Artikel