  • Rolfes glaubt an Wirtz in Liverpool: "Wird explodieren"

Florian Wirtz hat nach seinem Wechsel von Leverkusen nach Liverpool noch Anlaufschwierigkeiten. (Archivbild)
Fußball
Rolfes glaubt an Wirtz in Liverpool: "Wird explodieren"
Sein Ex-Boss Simon Rolfes spricht über die Anlaufschwierigkeiten von Florian Wirtz an der Anfield Road - und ist weiter voll von dessen Qualitäten überzeugt.

Liverpool.

Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes ist vom holprigen Start seines früheren Offensivstars Florian Wirtz beim FC Liverpool nicht überrascht. Der Nationalspieler werde beim Premier-League-Club schon noch richtig ins Rollen kommen, glaubt der 43-Jährige. 

Wirtz wartet noch auf den ersten Pflichtspieltreffer für seinen neuen Verein, mit dem er in der englischen Liga heute (17.30 Uhr) zum Prestigeduell gegen Manchester United antritt. "Er muss sich an ein neues Land adaptieren, ein bisschen eine andere Kultur, ein bisschen eine andere Spielweise, ein anderes Mannschaftsgefüge", sagte Rolfes im ZDF-"Sportstudio". 

In Leverkusen sei das Spiel am Ende auf den 22-Jährigen zugeschnitten gewesen. Man habe es so vorbereitet, dass Wirtz in der richtigen Position den Ball bekomme, erklärte Rolfes. "Und dann wussten wir, dass er unglaubliche Dinge kreieren kann. So war die Mannschaft ausgerichtet, dieses Standing hatte er. Dieses Standing muss er sich da wieder erarbeiten - in einer Mannschaft mit vielen Weltklasse-Spielern, auch in der Offensive."

Teuerster deutscher Fußballer der Historie

Er halte es für normal, dass sich auch solche Spieler erst finden müssten, so Rolfes. "Ich finde das nicht verwunderlich. Er hat so viel Qualität. Ich glaube, wenn er irgendwann diese Verbindung hat, wird er auch noch mal explodieren."

Wirtz, 2024 mit Bayer deutscher Meister und Pokalsieger, war im Sommer für ein Gesamtvolumen von rund 150 Millionen Euro als bislang teuerster deutscher Fußballer von Leverkusen nach Liverpool gewechselt. An der Anfield Road hatte er allerdings einen durchwachsenen Start. (dpa)

