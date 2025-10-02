Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Rom verliert nach Elfmeter-Wahnsinn: "Was macht ihr denn?"

Lilles Keeper Berke Özer wurde gegen die AS Rom zum gefeierten Matchwinner.
Lilles Keeper Berke Özer wurde gegen die AS Rom zum gefeierten Matchwinner. Bild: Andrew Medichini/AP/dpa
Dreimal scheiterte die AS Rom vom Elfmeterpunkt.
Dreimal scheiterte die AS Rom vom Elfmeterpunkt. Bild: Andrew Medichini/AP/dpa
Lilles Keeper Berke Özer wurde gegen die AS Rom zum gefeierten Matchwinner.
Lilles Keeper Berke Özer wurde gegen die AS Rom zum gefeierten Matchwinner. Bild: Andrew Medichini/AP/dpa
Dreimal scheiterte die AS Rom vom Elfmeterpunkt.
Dreimal scheiterte die AS Rom vom Elfmeterpunkt. Bild: Andrew Medichini/AP/dpa
Fußball
Rom verliert nach Elfmeter-Wahnsinn: "Was macht ihr denn?"
Die AS Rom erlebt in der Europa League einen Abend zum Vergessen. Gegen Lille haben die Italiener dreimal per Elfmeter die Chance zum Ausgleich - dreimal vergeben sie.

Rom.

Der italienische Fußball-Club AS Rom hat in der Europa League für einen bizarren Elfmeter-Wahnsinn gesorgt und nach drei verschossenen Strafstößen 0:1 gegen den französischen Verein OSC Lille verloren. Dreimal wurde in der Schlussphase ein Elfmeter ausgeführt, dreimal vergaben die Römer.

Die Spieler wirkten anschließend fassungslos - und nicht nur sie. Die italienische Zeitung "La Gazzetta dello Sport" titelte nur: "Was macht ihr denn?"

Lille-Keeper Özer wird zum Erfolgsgaranten

Erst scheiterte Stürmer Artem Dovbyk an Keeper Berke Özer. Doch weil Spieler von Lille zu früh in den Strafraum gelaufen waren, wurde der Elfmeter wiederholt. Dovbyk probierte es erneut - und vergab auch den zweiten Versuch. Dieses Mal hatte Özer aber seine Torlinie zu früh verlassen. Statt Dovbyk durfte nun Matías Soulé ran. Wieder war Özer zur Stelle - und dieses Mal auch alles regelkonform.

So blieb es beim 1:0 für Lille. Hákon Arnar Haraldsson hatte bereits in der sechsten Minute den Siegtreffer für die Gäste erzielt. (dpa)

