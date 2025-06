Ronaldo feiert Rekord bei Premiere - Conceição wie der Papa

Auf diesen Sieg hat Cristiano Ronaldo ewig gewartet. Dank des Superstars und einer Familientradition steht Portugal im Finale. Ronaldo bringt sich für gleich zwei Weltmeisterschaften in Position.

München.

Für diesen besonderen Karriere-Moment musste Cristiano Ronaldo 40 Jahre alt werden. Fünfmal verließ der mehrmalige Weltfußballer in seiner großartigen Laufbahn in Länderspielen gegen Deutschland den Rasen in der von ihm so verhassten Rolle des Verlierers. Bis ihm auf dem Weg mit Portugal ins Endspiel der Nations League am Sonntag (21.00 Uhr) in München nun der so sehnsüchtig erwartete Premierenerfolg glückte.