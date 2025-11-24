Ronaldo kann es noch: Fallrückzieher begeistert Fans

Mit einem spektakulären Tor erinnert Cristiano Ronaldo an frühere Glanzmomente. Ein knapper Kommentar an seine Fans darf nicht fehlen.

Riad. Cristiano Ronaldo ist auch mit 40 Jahren noch für Traumtore gut: Den Treffer zum 4:1-Endstand für den saudischen Erstligisten Al-Nassr im Ligaspiel gegen Al-Khaleej erzielte der Fußball-Superstar per Fallrückzieher aus knapp zwölf Metern. Die spektakuläre Einlage in der Nachspielzeit erinnerte stark an sein legendäres Tor im Trikot von Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale 2018 bei Juventus Turin.

"Die beste Bildunterschrift gewinnt", forderte Portugals Rekord-Nationalspieler die Nutzer der Plattform X zu Kommentaren unter einem Video mit dem Tor auf. Für die Auswahl seines Landes hatte der Offensivstar im November 2024 im Nations-League-Spiel gegen Polen ebenfalls auf ähnliche Weise getroffen.

Im Nationaltrikot hatte Ronaldo zuletzt für weniger positive Schlagzeilen gesorgt. Beim 0:2 im EM-Qualifikationsspiel gegen Irland vor knapp anderthalb Wochen sah er nach einem Ellenbogenschlag gegen Dara O'Shea in seinem 226. Länderspiel erstmals die Rote Karte. Zum WM-Start im kommenden Sommer droht ihm daher die Rolle als Zuschauer. (dpa)