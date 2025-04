Ronaldo unersättlich: Mehr Tore nach als vor 30. Geburtstag

Cristiano Ronaldo trifft und trifft - auch im gehobenen Fußballer-Alter. Sein jüngstes Tor im Trikot des saudischen Clubs Al-Nassr ist für den Portugiesen wieder mal ein ganz besonderes.

Riad.

Fußball-Star Cristiano Ronaldo hat beim Sieg des saudischen Clubs Al-Nassr in der asiatischen Champions League das 927. Tor seiner Profikarriere erzielt und so für eine weitere bemerkenswerte Marke gesorgt. Der 40-Jährige hat seit seinem 30. Geburtstag nun schon 464-mal getroffen - und damit öfter als in der gesamten Zeit vor seinem 30. Geburtstag (463-mal). Das rechneten unter anderem die "As" und goal.com vor.

Portugals Rekordnationalspieler verwandelte beim 3:0 gegen den iranischen Vertreter Esteghlal Teheran am Montag einen Elfmeter in der 27. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0 und trug so zum Viertelfinal-Einzug seiner Mannschaft bei. Beim 0:0 im Hinspiel hatte Ronaldo gefehlt.

In der laufenden Saison stehen für den fünfmaligen Weltfußballer bei Al-Nassr bislang 27 Pflichtspieltore zu Buche. Ronaldo hofft, in seiner Laufbahn noch die Marke von insgesamt 1.000 Treffern zu knacken. Der Beste der Geschichte sei er aber auch so, sagte er in einem Interview Anfang Februar selbstbewusst. (dpa)