Roses klare Forderung: RB Leipzig muss "wieder anschreiben"

RB Leipzig droht, im Kampf um die Champions-League-Plätze zurückzufallen. Beim 1:2 in München habe man wieder Punkte weggeschmissen. Eine Torwart-Diskussion würgt der Trainer umgehend ab.

München.

Trainer Marco Rose ärgerte sich nach der Niederlage von RB Leipzig im Topspiel beim FC Bayern München über weitere eingebüßte Punkte im Kampf um eine erneute Champions-League-Qualifikation. "Es ist nicht das erste Mal in der Saison, dass wir Punkte wegschmeißen", sagte Rose nach dem 1:2 in der Allianz Arena. Das Siegtor von Harry Kane für die Bayern fiel dabei in der Nachspielzeit.