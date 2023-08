Rostock siegt spät bei Elversberg - Zweiter Sieg für Kiel

Düsseldorf. Liga-Debütant SV Elversberg hat erneut den ersten Zweiliga-Erfolg in seiner Clubgeschichte verpasst und eine späte Niederlage gegen Hansa Rostock hinnehmen müssen.

Der Aufsteiger kassierte beim 1:2 (0:0) erst in der 10. und 13. Minute der Nachspielzeit die Gegentore. Schon am vergangenen Spieltag hatte Elversberg beim 2:2 in Hannover eine Führung aus der Hand gegeben.

Holstein Kiel feierte mit 2:1 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel. Im dritten Samstagsspiel trennten sich der FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf 0:0. (dpa)