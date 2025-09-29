Rot und raus: HSV vorerst ohne neuen Star Vieira

Fabio Vieira ist für den HSV ein Unterschiedsspieler. Mit einem rüden Einsteigen nimmt sich der Portugiese aber in Berlin selbst aus dem Spiel - und das gleich in zweifach bitterer Hinsicht.

Berlin. Den verdienten Punktgewinn bei Union Berlin hat der Hamburger SV teuer bezahlt. Der neue Abwehrspieler Warmed Omari verletzte sich am Knöchel und Spielmacher Fabio Vieira sah beim 0:0 an der Alten Försterei eine vieldiskutierte Rote Karte.

Der Portugiese ist nach nur drei Bundesliga-Einsätzen schon so wichtig für den HSV, dass Trainer Merlin Polzin eine Ansage an die DFB-Justiz machte. Das Wort Sportgericht nahm der HSV-Coach nicht in den Mund. Und doch wurde klar, dass die Hamburger jetzt Milde erwarten.

Mehr als die unausweichliche Mindeststrafe von einem Spiel Sperre nach dem Platzverweis für ihren Topstar wäre für die Hanseaten nicht zu akzeptieren. Die Hoffnung erfüllte sich nicht. Das DFB-Sportgericht sprach gegen Vieira eine Sperre von zwei Spielen aus. Dagegen legte der HSV Einspruch ein.

"Ich gehe fest davon aus, dass natürlich die Dynamik der Szene noch mal bewertet wird, dass man sieht, wie Fabio zurückzieht, dass er den Gegner nicht am Kopf trifft", hatte Polzin am Sonntagabend nach dem späten Aufreger tief in der langen Nachspielzeit gesagt.

HSV-Coach Polzin hofft auf milde DFB-Richter. Bild: Soeren Stache/dpa HSV-Coach Polzin hofft auf milde DFB-Richter. Bild: Soeren Stache/dpa

HSV-Coach setzt auf Fachkenntnis der Richter

"Wichtig ist für mich, dass im Nachgang noch mal klargestellt wird, wie das Duell wirklich aussah. Da habe ich vollstes Vertrauen in alle handelnden Personen", betonte der Hamburger Chefcoach seine Erwartung an die DFB-Richter. Die müssen jetzt über den Einspruch entscheiden.

Das Drama um den vom FC Arsenal ausgeliehenen Portugiesen beschränkte sich keineswegs auf die diskutable Hinausstellung durch Referee Deniz Aytekin. Vieira verletzte sich bei der Aktion gegen Unions Abwehrchef Leopold Querfeld selbst am Knie. Lange musste er noch auf dem Rasen behandelt werden. Erste Untersuchungen deuten aber darauf hin, dass keine schwere Verletzung vorliegt. Das wäre für den HSV ein Schock gewesen.

Vieira muss in der Nachspielzeit vom Platz - wegen einer Roten Karte und einer Verletzung. Bild: Soeren Stache/dpa Vieira muss in der Nachspielzeit vom Platz - wegen einer Roten Karte und einer Verletzung. Bild: Soeren Stache/dpa

Aytekin wertete das Einsteigen Vieiras an der Mittellinie mit gestrecktem Bein gegen Querfeld als grobes Foulspiel, doch offenbar war sich der Referee in der Bewertung gar nicht mehr so sicher. Entscheidend sei die Dynamik beim Einsteigen. "Aber ich glaube, niemandem ist groß etwas passiert. Wir schreiben das rein, wie es war, und dann macht das Sportgericht, was es macht", sagte der Schiedsrichter bei DAZN. Das klang im Sinne Polzins nur nach der Mindeststrafe.

Auch Omari verletzt

Da sich auch Omari am Knöchel verletzte, hatte der Punktgewinn für den HSV eine bittere Note. Dennoch war die Erleichterung über die Nullnummer groß. In Berlin-Köpenick haben sich andere Mannschaften schon schwerer getan. Polzin sieht seine Aufsteiger auf einem "guten Weg".

Mit fünf Punkten aus fünf Spielen ist eine Grundlage gelegt. "Jetzt kommen die Automatismen langsam", sagte Miro Muheim. "Am Ende schießen wir leider kein Tor, aber das machen wir nächste Woche besser. Es geht in die richtige Richtung", fügte der linke Verteidiger an. (dpa)