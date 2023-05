Rouwen Hennings verlässt Düsseldorf am Ende der Saison

Torjäger Rouwen Hennings wird den Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf am Ende der Saison nach sieben Jahren verlassen. Wie der Verein mitteilte, wurde der auslaufende Vertrag des 35-Jährigen nicht verlängert.

Er wolle seine Karriere bei einem anderen Club fortsetzen. Es wurde aber bereits vertraglich vereinbart, dass er später als Trainer im Nachwuchsleistungszentrum zurückkehren wird.

"Seinen Vertrag nicht mehr zu verlängern, ist uns alles andere als leichtgefallen, aber wir müssen die sportlichen Weichen für die Zukunft stellen", sagte Sportvorstand Klaus Allofs. Hennings erklärte: "Es war mein Wunsch, bei Fortuna weiterzuspielen und meine Karriere dann hier zu beenden. Das ist mir nun leider nicht möglich. Ich fühle mich noch stark genug und möchte das jetzt an anderer Stelle beweisen."

Hennings erzielte in bisher 227 Pflichtspielen für die Fortuna 84 Treffer und ist mit 50 Toren Zweitliga-Rekordschütze des Vereins. Wie der Club mitteilte, werden nach dem letzten Saison-Heimspiel am Sonntag gegen Hannover 96 auch vier weitere Spieler verabschiedet: Ersatz-Torwart Raphael Wolf erhielt keinen neuen Vertrag, Stürmer Dawid Kownacki will nach Auslaufen seines Vertrages in die Bundesliga wechseln, die Leihverträge mit Michal Karbownik (Brighton & Hove Albion) und Kwadwo Baah (FC Watford) laufen aus. (dpa)