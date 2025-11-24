Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Rückkehr mit Tränen: Heidel vor Mainz-Mitgliedern emotional

Sportvorstand Christian Heidel musste die Mitgliederversammlung des FSV Mainz 05 vorzeitig verlassen.
Sportvorstand Christian Heidel musste die Mitgliederversammlung des FSV Mainz 05 vorzeitig verlassen. Bild: Jürgen Kessler/dpa
Sportvorstand Christian Heidel musste die Mitgliederversammlung des FSV Mainz 05 vorzeitig verlassen.
Sportvorstand Christian Heidel musste die Mitgliederversammlung des FSV Mainz 05 vorzeitig verlassen. Bild: Jürgen Kessler/dpa
1. Bundesliga
Rückkehr mit Tränen: Heidel vor Mainz-Mitgliedern emotional
Der Sportvorstand zieht sich vorübergehend von der Mitgliederversammlung des FSV Mainz 05 zurück. Ein privater Notfall nimmt ihn mit.

Mainz.

Wegen eines familiären Notfalls hat Sportvorstand Christian Heidel die Mitgliederversammlung des FSV Mainz 05 zwischenzeitlich verlassen. Nach seiner Rückkehr begann er unter Tränen seine Rede. Das bestätigte eine Sprecherin des Fußball-Bundesligisten. Seinem Vater gehe es nicht gut, habe der 62-Jährige gesagt. Heidel habe sich aber für seine Ansprache über die sportliche Lage der Mainzer gefangen.

Zuvor hatte sich Heidel von der Mitgliederversammlung kurzfristig zurückgezogen. Zunächst hatte die "Allgemeine Zeitung" darüber berichtet. 

Eine zwischenzeitliche Idee war, dass Heidels geplanter Vortrag den Mitgliedern aufgrund der Situation schriftlich nachgereicht werde. Dann sprach er jedoch noch zu den Anwesenden. Die Mainzer belegen nach einem schwachen Saisonstart nur den vorletzten Tabellenplatz. (dpa)

