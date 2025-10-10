Rückschlag für Füllkrug: Erneute Verletzung und Auszeit

Schon wieder verletzt: Niclas Füllkrug muss bei West Ham United und der Nationalelf zuschauen. Was bedeutet das für die Chancen des Stürmers Richtung WM 2026?

Sinsheim. Niclas Füllkrug hat eine mögliche Nachnominierung für die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und Nordirland durch eine erneute Verletzung verpasst. Wie Bundestrainer Julian Nagelsmann vor der Partie gegen Luxemburg in Sinsheim der ARD-"Sportschau" sagte, zog sich der Angreifer einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zu.

Der 32 Jahre alte Fußball-Nationalspieler verletzte sich in dieser Woche im Training bei seinem Club West Ham United. Er wird erneut mehrere Wochen pausieren müssen. Nagelsmann merkte an, dass er den Mittelstürmer als kopfballstarken Spieler als potenziellen Ersatz für den bis Mitte der Woche von einem grippalen Infekt geschwächten Nick Woltemade habe nachnominieren wollen. In seinem ursprünglichen Kader hatte er Fülkrug nicht berücksichtigt.

Länderspieleinsätze nur im Juni

Für den ehemaligen Dortmunder ist die erneute Blessur der nächste Rückschlag. In diesem Jahr kam er nur in zwei Länderspielen im Juni beim Nations-League-Finalturnier als Joker gegen Portugal (1:2) und 90 Minuten lang gegen Frankreich (0:2) zum Einsatz. Im vergangenen Jahr bremste ihn eine hartnäckige Wadenverletzung. Auch vor dem Start in die WM-Qualifikation im September in der Slowakei (0:2) musste er erneut angeschlagen passen.

Bei West Ham in London hatte Füllkrug zuletzt in der Premier League in der Startelf gestanden, aber kein Tor erzielt. Dass der Angreifer für die letzten Länderspiele des Jahres im November in Luxemburg und gegen die Slowakei zur Verfügung stehen wird, ist nach der Diagnose unwahrscheinlich. (dpa)