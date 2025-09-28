Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Rückschlag für Leverkusen: Stürmer Schick fällt vorerst aus

Patrick Schick verletzte sich im Spiel beim FC St. Pauli und fällt vorest aus.
Patrick Schick verletzte sich im Spiel beim FC St. Pauli und fällt vorest aus. Bild: Carmen Jaspersen/dpa
Patrick Schick verletzte sich im Spiel beim FC St. Pauli und fällt vorest aus.
Patrick Schick verletzte sich im Spiel beim FC St. Pauli und fällt vorest aus. Bild: Carmen Jaspersen/dpa
1. Bundesliga
Rückschlag für Leverkusen: Stürmer Schick fällt vorerst aus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit vier Treffern in sechs Pflichtspielen hat Patrik Schick seine Torjägerqualitäten auch zum Saisonstart unter Beweis gestellt. Doch nun wird den Leverkusenern ihr bester Stürmer erst einmal fehlen.

Leverkusen.

Patrik Schick wird Bayer 04 Leverkusen in den kommenden Wochen verletzt fehlen. Der 29 Jahre alte Mittelstürmer hat sich am Samstag beim 2:1 auswärts gegen den FC St. Pauli "eine Faszien-Verletzung in der Muskulatur des hinteren linken Oberschenkels zugezogen", wie der Verein am Sonntag mitteilte. Schick, der in fünf Liga-Spielen drei Treffer erzielte, werde mindestens drei Wochen fehlen.

Auch Bayer-Kapitän Robert Andrich war gegen St. Pauli schon zur Halbzeit mit Adduktorenproblemen ausgewechselt worden, aber der Verein gab am Sonntag Entwarnung. Der DFB-Nationalspieler habe sich keine strukturelle Verletzung zugezogen, teilte Bayer mit. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
15.09.2025
1 min.
Bauchmuskelverletzung: Bayern vorerst ohne Guerreiro
Raphaël Guerreiro verletzte sich gegen den HSV an den Rippen.
Raphaël Guerreiro kann beim FC Bayern viele Positionen spielen. In einem nicht allzu üppig besetzten Kader ist dies wertvoll. Nun fällt der Routinier aber vorerst aus.
18.09.2025
1 min.
Schnelle Rückkehr in Aussicht: Stanisic fehlt Bayern vorerst
Bayern-Verteidiger Josip Stanisic hat sich im Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea offenbar nicht ernsthaft verletzt.
Nach Josip Stanisics Auswechslung gegen Chelsea gibt der FC Bayern eine leichte Entwarnung. Der Verteidiger fällt zwar verletzt aus - dürfte offenbar schon bald wieder auf dem Platz stehen.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
Mehr Artikel