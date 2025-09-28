Rückschlag für Leverkusen: Stürmer Schick fällt vorerst aus

Mit vier Treffern in sechs Pflichtspielen hat Patrik Schick seine Torjägerqualitäten auch zum Saisonstart unter Beweis gestellt. Doch nun wird den Leverkusenern ihr bester Stürmer erst einmal fehlen.

Leverkusen. Patrik Schick wird Bayer 04 Leverkusen in den kommenden Wochen verletzt fehlen. Der 29 Jahre alte Mittelstürmer hat sich am Samstag beim 2:1 auswärts gegen den FC St. Pauli "eine Faszien-Verletzung in der Muskulatur des hinteren linken Oberschenkels zugezogen", wie der Verein am Sonntag mitteilte. Schick, der in fünf Liga-Spielen drei Treffer erzielte, werde mindestens drei Wochen fehlen.

Auch Bayer-Kapitän Robert Andrich war gegen St. Pauli schon zur Halbzeit mit Adduktorenproblemen ausgewechselt worden, aber der Verein gab am Sonntag Entwarnung. Der DFB-Nationalspieler habe sich keine strukturelle Verletzung zugezogen, teilte Bayer mit. (dpa)