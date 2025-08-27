Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Rüdiger nach Ausraster und Sperre: "War ein großer Fehler"

Antonio Rüdiger (r) entschuldigt sich erneut für seinen Ausraster. (Archivbild)
Antonio Rüdiger (r) entschuldigt sich erneut für seinen Ausraster. (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Antonio Rüdiger (r) entschuldigt sich erneut für seinen Ausraster. (Archivbild)
Antonio Rüdiger (r) entschuldigt sich erneut für seinen Ausraster. (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Fußball
Rüdiger nach Ausraster und Sperre: "War ein großer Fehler"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem Start der Nationalelf in die WM-Qualifikation entschuldigt sich Antonio Rüdiger noch einmal für seinen Ausraster im Trikot von Real Madrid. Er habe klar eine Grenze überschritten.

Berlin.

Nach der Sperre wegen eines Ausrasters im spanischen Pokalfinale kehrt Antonio Rüdiger mit selbstkritischen Tönen zur Fußball-Nationalmannschaft zurück. "Die Diskussionen in Deutschland habe ich natürlich mitbekommen und über das Ganze inzwischen gründlich nachgedacht. Es steht außer Frage, dass mein Verhalten falsch und absolut überzogen war – dafür gibt es keine Ausreden", sagte Rüdiger der "Süddeutschen Zeitung".

Der Abwehrspieler von Real Madrid war von Spaniens Verband nach seinem heftigen Wutausbruch im spanischen Pokalfinale für sechs Partien gesperrt worden. Im Endspiel gegen den FC Barcelona hatte Rüdiger kurz vor dem Ende der Verlängerung den Schiedsrichter wüst beschimpft und mit einem Gegenstand beworfen. "Es war wirklich dämlich, meinen Tapeverband auf das Spielfeld zu werfen und dann noch so die Nerven zu verlieren", sagte Rüdiger. 

"Jeder weiß, dass ich ein sehr emotionaler Typ bin, der auf dem Platz immer 100 Prozent gibt. Meine Spielweise lebt von diesen Emotionen, sie haben mich zu dem Innenverteidiger gemacht, der ich heute bin", erklärte der 32-Jährige. Er habe aber klar eine Grenze überschritten. "Das war ein großer Fehler, über den ich mich selbst am meisten geärgert habe." Ihm sei bewusst, dass er nun besonders kritisch beobachtet werde.

Klare Ansage von Nagelsmann

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Rüdiger wegen dessen Unbeherrschtheit zuletzt eine klare Ansage gemacht. "Er weiß meine Meinung, dass es nicht gut ist und dass das Limit auch erreicht ist. Er weiß auch, dass das nicht mehr passieren darf, sonst hat es größere Konsequenzen. Wir sind sehr transparent", sagte Nagelsmann Ende Mai.

Mit der Nationalmannschaft trifft Abwehrchef Rüdiger kommende Woche in Bratislava auf die Slowakei und dann in Köln auf Nordirland. Es ist der Start in die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
06:15 Uhr
3 min.
Nach Woltemade-Wirbel: Nagelsmanns klare WM-Bedingung
Julian Nagelsmann hat klare Anforderungen an seine WM-Kandidaten.
Julian Nagelsmann macht deutlich: Wer zur WM will, muss auf dem Platz stehen. Der Fall Woltemade ist für den Bundestrainer exemplarisch. Wie auch der Vergleich mit einem spanischen Wunderknaben.
17:35 Uhr
4 min.
Nagelsmanns klare WM-Signale: Drei Neulinge und kein Sané
Julian Nagelsmann bei der Verkündung des DFB-Kaders. (Archivbild)
Julian Nagelsmann hat gleich mit seinem ersten Saison-Kader eine WM-Botschaft. Ein Neulings-Trio darf hoffen, ein Promi-Duo fehlt. Wer 2026 nach Amerika will, muss sich auf Topniveau beweisen.
Arne Richter und Klaus Bergmann, dpa
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
Mehr Artikel