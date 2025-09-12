Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Rüdiger verletzt: Berichte über lange Zwangspause

Er ist am Oberschenkel verletzt. Antonio Rüdiger
Er ist am Oberschenkel verletzt. Antonio Rüdiger
Rüdiger verletzt: Berichte über lange Zwangspause
Antonio Rüdiger ist verletzt. Wie lange er pausieren muss, gibt Real Madrid nicht bekannt. Dafür spekulieren die Medien. Und das klingt gar nicht gut. Auch nicht für die Nationalmannschaft.

Madrid.

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger ist verletzt und könnte Medienberichten zufolge bis zu drei Monate ausfallen. Bei dem 32 Jahre alten Verteidiger, der zuletzt in den Länderspielen in der Slowakei (0:2) und gegen Nordirland (3:1) zum Einsatz gekommen war, wurde eine Verletzung des vorderen linken Oberschenkelmuskels diagnostiziert. Real teilte ansonsten nur noch mit, dass der weitere Verlauf abzuwarten sei.

Berichte: Im Training verletzt

Die beiden spanischen Sportzeitungen "As" und "Marca" schrieben aber umgehend von einem längeren Ausfall. Rüdigers Ausfallzeit werde auf zehn bis zwölf Wochen geschätzt, hieß es bei "Marca". Alles deute darauf hin, dass er mindestens bis Dezember warten müsse, bis er auf den Platz zurückkehren könne, schrieb "As". Ebenso berichtete der Sender Cadena Cope und Transfer-Experte Fabrizio Romano von einem bis zu dreimonatigen Ausfall. Laut "As" und "Bild" zog sich Rüdiger die Verletzung am Freitag im Training zu. 

Vier WM-Qualifikationsspiele bis Ende des Jahres 

Rüdiger könnte also womöglich auch der Nationalmannschaft in den anstehenden Qualifikationsspielen zur WM im kommenden Jahr nicht zur Verfügung stehen. Im Oktober trifft die DFB-Auswahl auf Luxemburg und Nordirland, im November erneut auf Luxemburg und die Slowakei. 

Die Madrilenen starteten mit drei Siegen unter dem neuen Trainer Xabi Alonso in die Meisterschaft und spielen an diesem Samstag in San Sebastián gegen Real Sociedad. (dpa)

Mehr Artikel