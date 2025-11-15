Sachsenpokal-Achtelfinale: VFC Plauen braucht beim VfB Fortuna Chemnitz Verlängerung zum Weiterkommen - Profis trifft doppelt

Fußball
Zwei Fernschüsse in der regulären Spielzeit und ein Doppelpack von VFC-Stürmer Tyron Profis prägten das Achtelfinale am Samstagnachmittag.
Fußball-Oberligist VFC Plauen ist beim eine Klasse tiefer beheimateten VfB Fortuna Chemnitz ins Viertelfinale des Sachsenpokals eingezogen. Allerdings brauchte der Favorit die Verlängerung, um mit 3:1 (1:1, 1:1) zu gewinnen.
