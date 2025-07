Sachsenpokal ausgelost: Das sind die Gegner von FC Erzgebirge Aue und FSV Zwickau

In der ersten Runde haben der Drittligist und die Regionalligisten noch Freilose. Der Gegner des Chemnitzer FC in Runde zwei wird erst noch ermittelt

Leipzig. Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue reist in der zweiten Runde des Sachsenpokals zu Landesligist SG Taucha. Das ergab die Auslosung durch den Sächsischen Fußballverband. In der ersten Runde haben die Auer ebenso ein Freilos wie die zwei Regionalligisten FSV Zwickau und Chemnitzer FC.

Zwickaus Gegner in Runde zwei steht schon fest: Es geht zum VfB Zwenkau (Sachsenklasse). Der Kontrahent des CFC wird erst noch ermittelt. Die Himmelblauen reisen zum Sieger der Erstrundenpartie zwischen dem FC Blau-Weiß Leipzig und dem SV Naunhof 1920. Regionalligaabsteiger VFC Plauen spielt in der ersten Pokalrunde beim SV Lok Glauchau/Niederlungwitz, Oberligaaufsteiger VfB Empor Glauchau tritt in Runde zwei beim Sieger der Partie Schöneck gegen Marienberg an. (tre)