Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Sachsens erste Frau im Männerfußball: „Keiner muss Mitleid mit mir haben“

Jahrelang haben Nele Walter und ihr Verein, der SV Großbardau, dafür gekämpft, dass die Torhüterin eine Spielberechtigung bei den Männern erhält.
Jahrelang haben Nele Walter und ihr Verein, der SV Großbardau, dafür gekämpft, dass die Torhüterin eine Spielberechtigung bei den Männern erhält. Bild: Robin Seidler
Jahrelang haben Nele Walter und ihr Verein, der SV Großbardau, dafür gekämpft, dass die Torhüterin eine Spielberechtigung bei den Männern erhält.
Jahrelang haben Nele Walter und ihr Verein, der SV Großbardau, dafür gekämpft, dass die Torhüterin eine Spielberechtigung bei den Männern erhält. Bild: Robin Seidler
Fußball
Sachsens erste Frau im Männerfußball: „Keiner muss Mitleid mit mir haben“
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit diesem Sommer dürfen Frauen in Sachsen mit den Männern offiziell auf dem Fußballplatz stehen. Nele Walters langer Weg zur Spielberechtigung.

Nele Walter ist schon ein wenig froh gewesen, dass sie im Kreisliga-Punktspiel ihres SV Großbardau beim VfB Leisnig kürzlich nicht eingewechselt werden musste und Stammtorwart Lukas Erler durchgehalten hat. „Die Luftzweikämpfe gegen die Leisniger Männer wären für mich nichts gewesen. Da habe ich in der Woche zuvor das bedeutend dankbarere...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.09.2025
4 min.
Von der Kreisliga zum Traumduell: BVB-Frauen gegen Bayern
Auf die Frauen von Borussia Dortmund wartet bei ihrer Pokal-Premiere der FC Bayern München. (Archivbild)
Borussia Dortmunds Fußballerinnen schreiben seit fünf Jahren eine Erfolgsgeschichte. In der Kreisliga gestartet, stehen sie nun vor ihrem größten Spiel. Ein Vorgeschmack für die großen Bühnen?
Jana Glose, dpa
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
21:24 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 30.09.2025
 12 Bilder
Kane trifft: Bayern startet mit Auswärtstor in Limassol
25.09.2025
4 min.
Als erste Frau in Mittelsachsen: Ex-Fußballerin des Chemnitzer FC kickt jetzt bei den Männern
Hier spielte Amy Preußler noch im Dress der Himmelblauen, bei der Partie gegen den 1. FC Fortuna Dresden II in der Landesliga.
Die 18-jährige Amy Preußler hat ihr erstes Kreisligaspiel bei den Herren der SpG Neuhausen/Cämmerswalde/Deutschneudorf bestritten. Ihr Trainer vertritt diesbezüglich eine klare Meinung.
Kai Dittrich
22:16 Uhr
3 min.
Erzgebirge Aue mit „Wahnsinnsbefreiung“ und „ausgleichender Gerechtigkeit“ – Stimmen zum Auswärtssieg
Die Veilchen bejubelten den Auswärtssieg vor den 250 mitgereisten FCE-Anhängern. Hier im Bild Ersatzkeeper Louis Lord, Julian Günther-Schmidt, Eric Uhlmann (verdeckt), Marvin Stefaniak und Erik Majetschak (von links).
Den Veilchen ist in Aachen der erste Auswärtssieg seit sieben Monaten gelungen. Die Stimmen zum Spiel.
Paul Steinbach
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
Mehr Artikel