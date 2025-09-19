Sachsens erste Frau im Männerfußball: „Keiner muss Mitleid mit mir haben“

Seit diesem Sommer dürfen Frauen in Sachsen mit den Männern offiziell auf dem Fußballplatz stehen. Nele Walters langer Weg zur Spielberechtigung.

Nele Walter ist schon ein wenig froh gewesen, dass sie im Kreisliga-Punktspiel ihres SV Großbardau beim VfB Leisnig kürzlich nicht eingewechselt werden musste und Stammtorwart Lukas Erler durchgehalten hat. „Die Luftzweikämpfe gegen die Leisniger Männer wären für mich nichts gewesen. Da habe ich in der Woche zuvor das bedeutend dankbarere...