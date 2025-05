Saison-Aus für Frankfurts Götze

Für Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Mario Götze ist die Saison gelaufen. Auch ohne den Weltmeister von 2014 kann die Eintracht am Wochenende Großes erreichen.

Frankfurt/Main. Der frühere Fußball-Weltmeister Mario Götze wird in dieser Saison für den Bundesligisten Eintracht Frankfurt nicht mehr zum Einsatz kommen. Das teilte Coach Dino Toppmöller vor dem 33. Spieltag gegen den FC St. Pauli am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit.

Götze hatte sich vor rund drei Wochen im Viertelfinale des Europa-League-Rückspiels gegen Tottenham Hotspur eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.

Champions-League-Qualifikation ganz nah

Im Heimspiel gegen St. Pauli kann die Eintracht auch ohne Götze aus eigener Kraft die Qualifikation für die Champions League klarmachen. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung der drittplatzierten Hessen auf Rang fünf. "Es ist alles angerichtet", betonte Toppmöller.

Schon vor Anpfiff der Partie könnte feststehen, dass die Frankfurter in der kommenden Saison in der Königsklasse spielen, falls die Konkurrenz zuvor patzt. Darauf verlassen will sich Toppmöller aber nicht. "Und wenn dann die Situation so eintritt, dann gehst du vielleicht mit einem noch besseren Gefühl in so ein Spiel." (dpa)