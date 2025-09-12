Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Sammer über Eberl: "Auch mal knurren oder zurückbeißen"

Sammer sprach über die anstehende Champions-League-Saison.
Sammer sprach über die anstehende Champions-League-Saison. Bild: Bernd Thissen/dpa
Sammer sprach über die anstehende Champions-League-Saison.
Sammer sprach über die anstehende Champions-League-Saison. Bild: Bernd Thissen/dpa
1. Bundesliga
Sammer über Eberl: "Auch mal knurren oder zurückbeißen"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf den Auftritt von Uli Hoeneß im Doppelpass folgen Rücktrittsgerüchte um Max Eberl. Dieser dementiert. TV-Experte Matthias Sammer wünscht sich von Bayerns Sportvorstand mehr Schärfe.

Frankfurt/Main.

Der ehemalige Weltklasse-Fußballer Matthias Sammer wünscht sich von Bayerns Sportvorstand Max Eberl mehr Schärfe. "Ich glaube, dass es für ihn nicht einfach ist. Er ist dazugekommen. Ja, er versucht sein Bestes – er lässt in meinen Augen die Dinge oftmals zu sehr über sich ergehen. Ich hätte manchmal gedacht, da darf man auch mal knurren oder zurückbeißen", sagte Sammer in einer Medienrunde von Prime Video.

Hoeneß wird "die Dinge benennen"

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte jüngst in einer TV-Talkrunde Meinungsverschiedenheiten in Transferfragen eingeräumt und Eberl attestiert, "ziemlich empfindlich" zu sein. Später beteuerte der Bayern-Patron, er habe seinem Sportvorstand mit den deutlichen Aussagen nur helfen wollen.

Sammer - zwischen 2012 und 2016 selbst in leitender Position beim FC Bayern tätig - kennt Hoeneß' enorme Präsenz beim Rekordmeister. "Ich glaube, dass Uli immer ein wichtiger Bestandteil des Clubs sein wird. Er wird die Dinge benennen und wie er es empfindet. Er trägt sein Herz auf der Zunge", sagte Sammer.

Fußball-Experte Sammer wünscht sich mehr Unterstützung für Eberl.
Fußball-Experte Sammer wünscht sich mehr Unterstützung für Eberl. Bild: Sven Hoppe/dpa
Fußball-Experte Sammer wünscht sich mehr Unterstützung für Eberl.
Fußball-Experte Sammer wünscht sich mehr Unterstützung für Eberl. Bild: Sven Hoppe/dpa

Sammer: "Nicht alle an diesem Thema abarbeiten"

Für den 58 Jahre alten Sammer, der auch in der kommenden Saison als Experte für Prime Video die Champions League begleitet, wäre es wichtig, die "latente Unruhe" beim FC Bayern zu beseitigen. "Ich würde mir wünschen, dass Max ein bisschen mehr in Ruhe gelassen wird. Dass sich nicht alle Medien und Experten an diesem Thema abarbeiten", sagte Sammer.

Spekulationen um ein Engagement von Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche seien nicht nur für den Funktionär unangenehm - sondern auch für die Bayern und den derzeitigen Sportvorstand Eberl. "Ich schätze Max", betonte Sammer. Eberl hatte zuvor Spekulationen über einen möglichen Rücktritt entschieden dementiert. "Mein Herz ist hier. Never ever dran gedacht, hier hinzuschmeißen. Dafür habe ich viel zu viel vor", sagte Eberl. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
19:38 Uhr
2 min.
"Wo ist das ein Problem?" Dreesen nimmt Hoeneß in Schutz
Jan-Christian Dreesen
Uli Hoeneß sorgt mit einigen Aussagen für Wirbel rund um den FC Bayern. Der Vorstandschef nimmt das gelassen - und hofft auf "ein bisschen mehr Lässigkeit und Leichtigkeit à la Franz".
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
14:55 Uhr
4 min.
Hoeneß über Eberl: Erst Kritik, nun "der größte Verteidiger"
Uli Hoeneß meint, dass es mit Max Eberl nichts auszusprechen gebe.
Mit Aussagen in einer TV-Sendung sorgt Bayern-Boss Uli Hoeneß für Aufsehen - es geht vor allem um Sportvorstand Max Eberl. Nun hat der Ehrenpräsident und Aufsichtsrat erneut über das Thema gesprochen.
Manuel Schwarz, dpa
Mehr Artikel