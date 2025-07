Sané bei Debüt für Galatasaray umjubelt: "Pusht mich sehr"

Die Fans des türkischen Meisters feiern den Ex-Bayern-Star schon beim Aufwärmen. Im Interview zeigt sich Leroy Sané hinterher begeistert von der Atmosphäre - und freut sich auf mehr.

Berlin/Istanbul. Ex-Bayern-Star Leroy Sané ist bei seinem Debüt für Galatasaray Istanbul frenetisch von den Fans bejubelt worden. Der 29-Jährige wurde beim 3:1-Testspielsieg des türkischen Meisters gegen den französischen Erstligisten Racing Straßburg in der 75. Minute beim Stand von 3:0 eingewechselt. Schon beim Aufwärmen und später während seiner Aktionen auf dem Platz feierten die Fans lautstark ihren neuen Starspieler.

Sané zeigte sich begeistert von der Atmosphäre und dem euphorischen Empfang der Fans. "Das freut mich natürlich und pusht mich sehr", sagte der deutsche Nationalspieler im Interview auf der Youtube-Seite von Galatasaray. "Ich habe mich riesig gefreut, dass ich heute schon ein paar Spielminuten bekommen habe - und na klar, ich habe mich auch gefreut, mit den Fans schon ein bisschen zusammen zu feiern."

Er sei sehr dankbar, wie die Galatasaray-Anhänger ihn bislang empfangen hätten. "Ich weiß, da kommt noch einiges auf mich zu - und auch darauf freue ich mich riesig. Ich hoffe, dass wir eine sehr gute Zeit zusammen haben werden."

Der Offensivspieler, der im Sommer nach fünf Jahren beim FC Bayern ablösefrei in die Türkei wechselte, ist erst seit wenigen Tagen im Training. Am 8. August startet Galatasaray mit einem Auswärtsspiel bei Gaziantep FK in die Saison.

(dpa)